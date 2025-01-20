Медсестра провела з сотнями людей останні дні життя: усі вони називали одну помилку

Побачене у хоспісі настільки запало в серце Джулі МакФадден, що вона взялась за написання книги про те, як люди доживають свої останні дні.

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Медсестра Джулі МакФадден із США багато років працює в хоспісі, проводячи з пацієнтами останні дні їхнього життя. В інтерв’ю з подкастером Робом Муром жінка розповіла про одну помилку, на яку вказують майже усі люди перед смертю.

За її словами, багато хто шкодує через те, що присвячував занадто багато часу роботі, однак навіть не це ставлять на перше місце. Є ще одна помилка, про яку люди частіше думають, але рідше обговорюють.

"Головне, про що вони кажуть: "Якби ж я цінував здоров'я". Тільки у кінці свого шляху вони змогли оцінити, наскільки добре почувалися раніше. Якщо чесно, не часто чую, щоб хтось згадував про це у подібних випадках. Особисто я зараз радію, що можу дихати, ходити, відчувати сонячне світло", — зізнається МакФадден.

Джулі закликає людей цінувати свою здоров'я Фото: Courtesy Julie McFadden

Пропрацювавши вісім років медсестрою у відділенні інтенсивної терапії, Джулі перейшла у хоспіс. Побачене там настільки запало в серце, що вона взялась за написання книги про те, як люди доживають свої останні дні.

"Я вважаю, що люди мають знати про прийняття смерті ще до того, як наблизяться до такого стану з коханою людиною або самі. Смерть — це природний процес, її не варто боятися", — стверджує медсестра.

За її словами, доглядом за лежачою людиною часто змушені займатися члени сім'ї, які не в змозі забезпечити цілодобове піклування.

"Якщо ви належите до робітничого класу, то не можете кинути роботу і постійно піклуватися про людину, яка помирає. Платити за це комусь — це дуже дорого. Тільки люди з високим рівнем доходу можуть таке собі дозволити, що насправді прикро. Звісно, гроші не роблять вас щасливими, але допомагають і, безумовно, знімають стрес у подібних ситуаціях", — резюмувала вона.

Нагадаємо, раніше Джулі розповідала про те, що бачать перед смертю "майже всі люди". Вона зазначила, що видіння, які бачать пацієнти на смертному одрі, заспокоюють. Крім того, в одному зі своїх останніх відео медсестра описала те, що відбувається з тілом людини після смерті.