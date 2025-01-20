Медсестра провела с сотнями людей последние дни жизни: все они называли одну ошибку

Увиденное в хосписе настолько запало в сердце Джули МакФадден, что она взялась за написание книги о том, как люди доживают свои последние дни.

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Медсестра Джули МакФадден из США много лет работает в хосписе, проводя с пациентами последние дни их жизни. В интервью с подкастером Робом Муром женщина рассказала об одной ошибке, на которую указывают почти все люди перед смертью.

По ее словам, многие жалеют из-за того, что посвящали слишком много времени работе, однако даже не это ставят на первое место. Есть еще одна ошибка, о которой люди чаще думают, но реже обсуждают.

"Главное, о чем они говорят: "Если бы я ценил здоровье". Только в конце своего пути они смогли оценить, насколько хорошо чувствовали себя раньше. Если честно, не часто слышу, чтобы кто-то вспоминал об этом в подобных случаях. Я сейчас радуюсь, что могу дышать, ходить, ощущать солнечный свет", — признается МакФадден.

Джули призывает людей ценить свое здоровье Фото: Courtesy Julie McFadden

Проработав восемь лет медсестрой в отделении интенсивной терапии, Джули перешла в хоспис. Увиденное там настолько запало в сердце, что она взялась за написание книги о том, как люди доживают свои последние дни.

"Я считаю, что люди должны знать о принятии смерти еще до того, как приблизятся к такому состоянию с любимым человеком или сами. Смерть — это естественный процесс, ее не стоит бояться", — утверждает медсестра.

По ее словам, уходом за лежачим человеком часто вынуждены заниматься члены семьи, которые не в состоянии обеспечить круглосуточную заботу.

"Если вы принадлежите к рабочему классу, то не можете бросить работу и постоянно заботиться о человеке, который умирает. Платить за это кому-то — очень дорого. Только люди с высоким уровнем дохода могут такое себе позволить, что на самом деле обидно. Конечно, деньги не делают вас счастливыми, но помогают и, безусловно, снимают стресс в подобных ситуациях", — резюмировала она.

Напомним, ранее Джули рассказывала о том, что видят перед смертью "почти все люди". Она отметила, что видения, которые видят пациенты на смертном одре, успокаивают. Кроме того, в одном из своих последних видео медсестра описала то, что происходит с телом человека после смерти.