Любовь и здоровье сердца: как романтические отношения влияют на организм

Гормон любви может помочь людям, перенесшим сердечный приступ, восстановить утраченные клетки.

Related video

День святого Валентина уже позади, но влияние любви на наше сердце остается актуальным в любое время года. Независимо от того, как вы провели этот праздник — с партнером, друзьями, семьей или даже любимым питомцем — теплоту и поддержку близких можно буквально почувствовать на физиологическом уровне. Об этом сообщает издание Unilad.

Кардиолог из NewYork-Presbyterian и Weill Cornell Medicine, доктор Джой Гелбман, рассказала о том, как крепкие и счастливые отношения могут приносить пользу сердечно-сосудистой системе. По ее словам, существуют доказательства того, что гармоничные и поддерживающие связи способствуют выработке окситоцина — гормона, известного своей способностью снижать уровень стресса и нормализовать кровяное давление.

"Любовные отношения могут повышать уровень окситоцина и снижать концентрацию гормонов стресса, таких как кортизол. Это благоприятно сказывается на общем состоянии сердечно-сосудистой системы", — отмечает доктор Гелбман.

Окситоцин является гормоном и нейромедиатором, который участвует в различных физиологических процессах, включая роды, лактацию и даже движение сперматозоидов. Но его влияние распространяется и на эмоциональную сферу. Когда мы испытываем симпатию или влечение, наш мозг активизирует выработку окситоцина, дофамина и серотонина, создавая ощущение счастья и эмоционального подъема.

Этот гормон можно получить не только через романтические отношения. Он выделяется при занятии любимым делом, совершении добрых поступков, а также при объятиях, поцелуях и физической близости. Более того, окситоцин способен снижать артериальное давление и уровень норадреналина — еще одного гормона стресса.

Научные исследования подтверждают эту теорию. Например, исследование 2005 года, опубликованное в Biological Psychology, показало, что частые объятия с партнером и высокий уровень окситоцина связаны со снижением артериального давления и частоты сердечных сокращений у женщин в пременопаузе.

Еще один интересный факт: согласно исследованию 2022 года, проведенному учеными Мичиганского государственного университета, есть основания полагать, что окситоцин способен стимулировать регенерацию поврежденных клеток сердечной мышцы. Это открытие дает надежду на то, что гормон любви может помочь людям, перенесшим сердечный приступ, восстановить утраченные клетки.

Но важно учитывать не только наличие отношений, но и их качество. Исследование 2017 года показало, что неженатые люди имеют на 45% более высокий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с женатыми. Однако доктор Гелбман подчеркивает, что брак сам по себе не является панацеей:

"Хотя брак связан с более низким риском сердечных заболеваний, особенно у мужчин, его влияние зависит от качества отношений". Так, британское исследование среди женатых мужчин выявило, что улучшение качества брака со временем положительно сказывается на уровне холестерина и индексе массы тела.

А что делать тем, кто не состоит в романтических отношениях? Ответ прост: дружба и социальные связи также оказывают положительное влияние на здоровье сердца. Доктор Гелбман уверяет, что крепкие дружеские отношения и поддержка со стороны семьи могут снизить уровень стресса и укрепить сердечно-сосудистую систему. Даже домашние питомцы оказывают благоприятное воздействие, помогая своим хозяевам быть более активными и общительными.

Таким образом, любовь во всех ее проявлениях — будь то романтическая привязанность, дружеские узы или забота о питомце — способна улучшить наше здоровье, снизить уровень стресса и даже продлить жизнь.

Напомним, ранее Джули рассказывала о том, что видят перед смертью "почти все люди". Она отметила, что видения, которые видят пациенты на смертном одре, успокаивают. Кроме того, в одном из своих последних видео медсестра описала то, что происходит с телом человека после смерти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.