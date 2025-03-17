Продукт, регулирующий холестерин: ученые обнаружили пользу популярного ореха

Повышение уровня холестерина в крови уже давно связали с развитием опасных осложнений. Однако недавно ученые нашли способ эффективно регулировать его с помощью диеты.

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Eдва заметные изменения в рационе могут принести значительную пользу здоровью, заявили учены в новом исследовании. Научная работа факультета диетологии Университета штата Пенсильвания выявило такие изменения, сосредоточившись на включении орехов пекан в ежедневные перекусы, пишет PennState.

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В исследовании, опубликованном в American Journal of Clinical Nutrition, изучался эффект замены обычных продуктов для перекусов орехами среди взрослых людей, страдающих метаболическим синдромом или находящихся в группе риска по его развитию — совокупности состояний, повышающих риск развития хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

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Участники были разделены на две группы: одна ежедневно употребляла две унции орехов пекан вместо привычных перекусов, а другая придерживалась своего обычного рациона. В течение 12 недель у тех, кто включил орехи пекан в свой рацион, наблюдалось заметное снижение общего холестерина, холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), холестерина липопротеинов не высокой плотности (ЛПВП) и триглицеридов — показателей, связанных с сердечно-сосудистым здоровьем.

Доцент кафедры диетологии Penn State и соавтор исследования, Кристина Петерсен, отметила: "Замена обычных закусок орехами пекан уменьшила шанс развития ключевых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включая уровень холестерина в крови и качество питания". Улучшение качества питания было выражено в увеличении на 17% соблюдения диетических рекомендаций для американцев среди участников, употреблявших пекан.

В исследовании приняли участие 138 взрослых в возрасте от 25 до 70 лет, каждый из которых имел один или несколько критериев метаболического синдрома, таких как абдоминальное ожирение, повышенный уровень триглицеридов, низкий уровень холестерина ЛПВП, высокое кровяное давление или высокий уровень глюкозы в крови.

Помимо улучшения показателей холестерина, группа пекана продемонстрировала более высокое общее качество питания, включая увеличение потребления растительных белков и морепродуктов. Хотя существенных различий в показателях здоровья сосудов между группами не наблюдалось, исследователи отметили, что пекан богат полифенолами — соединениями с противовоспалительными свойствами, которые могут поддерживать функцию эндотелия, необходимую для поддержания здоровья кровеносных сосудов.

Данное исследование показало всю эффективность простых диетических изменений, таких как замена закусок на варианты с высоким содержанием питательных веществ, такие как орехи пекан, для улучшения сердечно-сосудистого здоровья и общего качества питания, считают авторы.

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