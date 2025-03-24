Уже не 140 кг: певица Лиззо похвасталась результатами похудения (фото)

Певица борется с лишним весом уже больше года и утверждает, что это – очень небыстрый и рутинный процесс. Ранее она выступала за бодипозитив.

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36-летняя американская певица, рэперша и актриса Мелисса Вивиан Джефферсон, более известная широкой публике под сценическим именем Лиззо, показала, как продвигается ее борьба с лишним весом. Фото она традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке артистка позирует в серой футболке с графическим принтом и черном нижнем белье. Она приподняла край одежды, чтобы продемонстрировать заметно уменьшившиеся живот и бедра.

Лиззо "тает" с каждым месяцем все больше Фото: instagram/lizzobeeating

В карусель Лиззо также добавила несколько мемов, посвященных сериалу "Разделение" (Severance). Один из постов гласил: "Никто мне ничего не должен, но я всем себе обязана".

Артистка всегда откровенно говорила о своем "сбросе веса". Она приступила к борьбе за новое тело в прошлом году, а в сентябре 2024-го поделилась в соцсетях видео с демонстрацией усилий, направленных на это.

В марте 2024 года звезда рассказала The New York Times о желании быть "методичной" и последовательной в процессе потери веса.

Певица, весившая в свое время140 кг, похудела минимум на 45 кг. Знаменитость утверждает, что, в отличие от своих коллег, никогда не пользовалась чудодейственным препаратом Ozempic, а ее чудесная трансформация – только правильное питание и упорная работа в спортзале.

В январе рэперша радостно сообщила, что она, встав на весы, увидела цифры, которых не было с 2014 года.

Активное похудение Лиззо и ее борьба с лишним весом не даром стали объектом критики и насмешек. Еще недавно она активно выступала за бодипозитив и принятие себя, заявляя, что любит свое тело до последнего грамма.

Так Лиззо выглядела до похудения Фото: Lizzo/Instagram

Ранее Фокус писал, что номинантка на "Оскар" назвала Лиззо самовлюбленной хулиганкой и лгуньей.