Найдено то, что позволит людям жить дольше: ученые советуют сохранить "жирок"

Новое исследование показывает, что сохранение веса на самом деле может помочь людям жить дольше.

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Потеря веса может быть такой желанной, однако ученые в новом исследовании обнаружили неожиданные минусы похудения, о которых ранее не было известно. Теперь ученые утверждают, что сохранение веса в действительности может помочь людям жить дольше, пишет Plymouth Live.

Исследование было проведено под руководством профессора исследований и инноваций в Университете Англии Раскин Барбары Пирссионек, в общей сложности в нем приняли участие 8000 человек из Великобритании. Потеря веса часто выделяется как один из лучших способов улучшить здоровье и продлить жизнь, но теперь ученые считают, что она также может иметь противоположный эффект.

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Профессор Пирссионек считает, есть веские доказательства того, что потеря веса может ухудшить здоровье некоторых людей. Многие предыдущие исследования уже изучали связь между изменением веса и смертностью среди людей с ожирением и сердечными заболеваниями. Результаты этих исследований часто предполагают, что избыточный вес вреден для здоровья, а людям с ожирением и сердечными заболеваниями следует сбросить вес.

В то же время результаты недавней работы ученых оспаривают это утверждения, указывая на то, что значительная потеря веса, более 10 килограммов, фактически лишь увеличивает риск ранней смерти у людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Новое исследование Пирссионек было основано на данных 8000 участников — изменения веса в исследовании наблюдались в среднем в течение 9 лет. Хотя и ожирение, и сердечно-сосудистые заболевания, как известно, увеличивают риск ранней смерти, у людей с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями потеря веса — направленная на улучшение здоровья — может иметь противоположный эффект.

Ученые отмечают, связь между массой тела и заболеванием сложная. Хотя ожирение способствует сердечно-сосудистым заболеваниям, исследования также показали повышенный риск ранней смерти у людей с хронической сердечной недостаточностью, которые худые, и у людей с ишемической болезнью сердца, вес которых колеблется.

Уровни ожирения растут, однако ученые отмечают, что одной лишь концентрации на потере веса на самом деле может оказаться недостаточно. Теперь ученые считают, что традиционный подход к здоровому весу, вероятно, не подходит всем. Простыми словами, настоящий вопрос заключается не в том, как быстро следует терять вес, а в том, как быстро он должен теряться для каждого человека.

По словам ученых, невозможно определить идеальный диапазон веса, который будет полезен для здоровья всех людей. Однако в разных странах появляются интригующие закономерности. Например, в Тонга наблюдается высокий уровень ожирения, однако при этом ученые наблюдают более низкий уровень смертности от сердечных заболеваний, чем во многих европейских странах. В Тонга также сообщается о более низком уровне потребления алкоголя и самоубийств, чем в большинстве европейских стран.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, какие упражнения легче всего помогают похудеть.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.