Знайдено те, що дасть змогу людям жити довше: вчені радять зберегти "жирок"

Нове дослідження показує, що збереження ваги насправді може допомогти людям жити довше.

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Втрата ваги може бути такою бажаною, проте вчені в новому дослідженні виявили несподівані мінуси схуднення, про які раніше не було відомо. Тепер учені стверджують, що збереження ваги насправді може допомогти людям жити довше, пише Plymouth Live.

Дослідження було проведене під керівництвом професорки досліджень та інновацій в Університеті Англії Раскін Барбари Пірссіонек, загалом у ньому взяли участь 8000 осіб із Великої Британії. Втрату ваги часто виділяють як один із найкращих способів поліпшити здоров'я і продовжити життя, але тепер учені вважають, що вона також може мати протилежний ефект.

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Професорка Пірссіонек вважає, є вагомі докази того, що втрата ваги може погіршити здоров'я деяких людей. Багато попередніх досліджень вже вивчали зв'язок між зміною ваги й смертністю серед людей з ожирінням і серцевими захворюваннями. Результати цих досліджень часто припускають, що надмірна вага шкідлива для здоров'я, а людям з ожирінням і серцевими захворюваннями слід скинути вагу.

Водночас результати нещодавньої роботи вчених заперечують це твердження, вказуючи на те, що значна втрата ваги, понад 10 кілограмів, фактично лише збільшує ризик ранньої смерті в людей з ожирінням і серцево-судинними захворюваннями.

Нове дослідження Пірссіонек було засноване на даних 8000 учасників — зміни ваги в дослідженні спостерігалися в середньому протягом 9 років. Хоча та ожиріння, і серцево-судинні захворювання, як відомо, збільшують ризик ранньої смерті, у людей з ожирінням і серцево-судинними захворюваннями втрата ваги — спрямована на поліпшення здоров'я — може мати протилежний ефект.

Науковці зазначають, зв'язок між масою тіла і захворюванням складний. Хоча ожиріння сприяє серцево-судинним захворюванням, дослідження також засвідчили підвищений ризик ранньої смерті у людей з хронічною серцевою недостатністю, які худі, та у людей з ішемічною хворобою серця, вага яких коливається.

Рівні ожиріння зростають, проте вчені зазначають, що однієї лише концентрації на втраті ваги насправді може виявитися недостатньо. Тепер учені вважають, що традиційний підхід до здорової ваги, ймовірно, не підходить усім. Простими словами, справжнє питання полягає не в тому, як швидко слід втрачати вагу, а в тому, як швидко вона має втрачатися для кожної людини.

За словами вчених, неможливо визначити ідеальний діапазон ваги, який буде корисний для здоров'я всіх людей. Однак у різних країнах з'являються цікаві закономірності. Наприклад, у Тонга спостерігається високий рівень ожиріння, однак при цьому вчені спостерігають нижчий рівень смертності від серцевих захворювань, ніж у багатьох європейських країнах. У Тонга також повідомляється про нижчий рівень споживання алкоголю і самогубств, ніж у більшості європейських країн.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, які вправи найлегше допомагають схуднути.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.