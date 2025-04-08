Медицинский прорыв: женщина, которой пересадили матку сестры, родила ребенка

В Великобритании женщина, которой впервые пересадили матку, родила здоровую девочку. Ребенок родился через плановое кесарево сечение.

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Об этом сообщает The Guardian.

36-летняя Грейс Дэвидсон родила дочь Эми Изабель после того, как ей сделали трансплантацию матки, которую ей отдала ее сестра Эми Перди в 2023 году.

Хирурги называют это "удивительным" медицинским прорывом, поскольку женщина стала первой в стране, которая родила ребенка после пересадки матки.

Грейс Дэвидсон от рождения не имела матки из-за редкого заболевания. Ее сестра дала ей возможность стать матерью.

Дэвидсон сказала, что испытала шок, когда впервые взяла на руки свою дочь.

"Было просто трудно поверить, что она настоящая. Я знала, что она наша, но в это просто трудно поверить", — сказала молодая мать.

Перед тем, как получить донорскую матку, Грейс ее муж прошли лечение бесплодия, чтобы создать семь эмбрионов, которые были заморожены для ЭКО.

В феврале 2023 года ей сделали операцию — пересадили матку от ее старшей сестры, 42-летней Эми Перди, у которой на тот момент было двое детей — девочки 10 и 6 лет. Через несколько месяцев один из сохраненных эмбрионов был перенесен Дэвидсон с помощью ЭКО.

По всему миру было проведено более 100 трансплантаций матки, в результате которых родилось по меньшей мере 50 детей.

Напомним, что Джо ДиМео из США, который перенес первую в мире успешную трансплантацию лица и рук, поделился первыми фотографиями со свадьбы. Его избранницей стала 34-летняя медсестра Джессика Коба.