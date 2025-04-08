Медичний прорив: жінка, якій пересадили матку сестри, народила дитину

У Великій Британії жінка, якій вперше пересадили матку, народила здорову дівчинку. Дитина народилася через плановий кесарів розтин.

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Про це повідомляє The Guardian.

36-річна Грейс Девідсон народила доньку Емі Ізабель після того, як їй зробили трансплантацію матки, яку їй віддала її сестра Емі Перді 2023 року.

Хірурги називають це "дивовижним" медичним проривом, оскільки жінка стала першою у країні, яка народила дитину після пересадки матки.

Грейс Девідсон від народження не мала матки через рідкісне захворювання. Її сестра дала їй можливість стати матір'ю.

Девідсон сказала, що відчула шок, коли вперше взяла на руки свою доньку.

"Було просто важко повірити, що вона справжня. Я знала, що вона наша, але в це просто важко повірити", — сказала молода мати.

Перед тим, як отримати донорську матку, Грейс її чоловік пройшли лікування безпліддя, щоб створити сім ембріонів, які були заморожені для ЕКЗ.

У лютому 2023 року їй зробили операцію — пересадили матку від її старшої сестри, 42-річної Емі Перді, у якої на той момент було двоє дітей — дівчатка 10 і 6 років. Через кілька місяців один із збережених ембріонів був перенесений Девідсон за допомогою ЕКЗ.

По всьому світу було проведено понад 100 трансплантацій матки, в результаті яких народилося щонайменше 50 дітей.

Нагадаємо, що Джо ДіМео із США, який переніс першу в світі успішну трансплантацію обличчя та рук, поділився першими світлинами з весілля. Його обраницею стала 34-річна медсестра Джессіка Коба.