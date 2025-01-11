Поворотний момент: лікарі перемогли рак 4-ї стадії за допомогою незвичайної операції

Колоректальний рак на пізніх стадіях вирізняється особливою небезпекою і часто навіть хіміотерапія вже не може допомогти в його лікуванні. Однак провівши унікальну операцію лікарі змогли перемогти це смертельне захворювання навіть на 4-й стадії.

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32-річна мешканка Манчестера Б'янка Переа стала першою людиною у Великій Британії, якій пересадили печінку за задавненого раку кишківника, що стало історичною подією в медицині й дало змогу лікарям поступово перемогти хворобу. Діагностований наприкінці 2021 року рак кишківника 4-ї стадії, метастази якого поширилися печінкою, спочатку означав похмурий прогноз для Переа, пише The Conversation.

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Після ретельного медикаментозного лікування, яке значно зменшило пухлинне навантаження, стан жінки все ще вимагав інноваційного підходу, оскільки рак залишався в печінці, і єдиним можливим варіантом стала трансплантація, розповідає Джастін Стеббінг, професор біомедичних наук Університету Англія Раскін.

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Операція, проведена влітку 2024 року, дала змогу Переа залишатися вільною від раку досі, каже Стеббінг. Цей випадок підкреслює зростаючий інтерес науки до трансплантації печінки як методу лікування метастатичного раку кишечника — раніше ця сфера обмежувалася лише первинним раком печінки.

Рак кишківника, або колоректальний рак, залишається четвертим за поширеністю онкологічним захворюванням у Великій Британії, становлячи 11% від усіх нових випадків діагностування хвороби. Схильність цього захворювання до метастазування в печінку ускладнює способи лікування, особливо на пізніх стадіях, коли навіть хірургічне втручання та хіміотерапія часто не можуть запобігти рецидиву.

Лікування Переа відображає багатосторонній підхід, що включає хіміотерапію, цільові методи лікування та хірургічне видалення первинної пухлини перед унікальною трансплантацією. Однак дослідження по всьому світу підтверджують ефективність таких методів. Норвезьке дослідження, опубліковане в журналі Annals of Surgery, показало, що виживаність пацієнтів із поширеним раком кишківника через п'ять років після трансплантації становить 60-83%, а дослідження, проведене в США та опубліковане в журналі JAMA Surgery, показало, що через три роки після трансплантації живими залишилися 91% пацієнтів, порівняно з 73% після традиційного лікування.

Ці дані свідчать про те, що трансплантація може дати значно кращі результати в поєднанні зі стандартними методами лікування раку. Однак такий підхід не позбавлений своїх труднощів. Лише близько 2% пацієнтів із метастазами раку кишечнику в печінку можуть претендувати на трансплантацію через суворі критерії відбору, спрямовані на оптимізацію результатів. Крім того, виникають етичні проблеми, пов'язані з використанням дефіцитної донорської печінки для онкологічних хворих, у співвідношенні з її потенційною лікувальною користю.

Незважаючи на ці перешкоди, успіх Переа став своєрідним маяком надії для пацієнтів із пізніми стадіями раку, наголошуючи на необхідності подальших досліджень у цій галузі, щоб зробити трансплантацію печінки доступнішим варіантом для всіх. Операція, що відбулася, може прокласти шлях для створення нових комплексних методів лікування, пропонуючи рятувальне коло мільйонам пацієнтів, яких раніше вважали невиліковними.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розробили аналіз, який визначає небезпечний дефіцит рідкісного гормону. Хоча надмірне споживання води зазвичай обумовлюється різними нешкідливими факторами і минає саме по собі, деякі випадки становлять небезпеку для здоров'я без належного лікування.

Також Фокус писав про розробку тесту на рак, який можна пройти вдома. Дослідники вважають, що нова технологія може діагностувати рак на ранній стадії.

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