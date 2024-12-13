Батьки прийняли складне рішення: 13-річний українець посмертно став донором і врятував п'ять життів
Органи хлопчика успішно пересадили трьом дітям і багатодітній матері. Пацієнти перебувають у стабільному стані, повідомили в Одеській ОДА.
13-річний підліток з Одеської області став донором органів, що дало змогу врятувати життя п'ятьох важко хворих. Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної державної адміністрації.
Дитину госпіталізували в Захар'ївську лікарню з гострим порушенням мозкового кровообігу 28 листопада, а 4 грудня лікарі діагностували смерть мозку. Після важкого рішення його батьки погодилися на донорство органів.
У результаті цього рішення, проведені трансплантації дали шанс на життя кільком пацієнтам:
- легені були пересаджені 35-річній матері п'ятьох дітей з Миколаївської області;
- серце отримав 8-річний хлопчик із Дніпропетровської області;
- нирки пересадили 9-річному хлопчику зі Львова та 6-річній дитині з Вінницької області;
- печінку пересадили 17-річній дівчині з Києва.
Операції проводили фахівці Інституту серця, "Охматдиту", Київського центру нефрології та Західноукраїнського спеціалізованого центру у Львові. Усі трансплантації пройшли успішно, пацієнти перебувають у стабільному стані.
Лікування фінансується коштом державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.
"Щирі співчуття рідним хлопчика та величезна подяка за їхній шляхетний вибір, який врятував п'ять життів", — ідеться в повідомленні ОДА.
Нагадаємо, що раніше в лікарні "Охматдит" українські лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Медикам вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком із 18 елементів конструктора.
Також повідомлялося, що 5-річний хлопчик став донором для свого батька — у Києві медики провели унікальну операцію.