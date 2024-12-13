Родители приняли сложное решение: 13-летний украинец посмертно стал донором и спас пять жизней

Органы мальчика успешно пересадили троим детям и многодетной матери. Пациенты находятся в стабильном состоянии, сообщили в Одесской ОГА.

Related video

13-летний подросток из Одесской области стал донором органов, что позволило спасти жизни пяти тяжело больных. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

Ребенок был госпитализирован в Захарьевскую больницу с острым нарушением мозгового кровообращения 28 ноября, а 4 декабря врачи диагностировали смерть мозга. После трудного решения его родители согласились на донорство органов.

В результате этого решения, проведенные трансплантации дали шанс на жизнь нескольким пациентам:

легкие были пересажены 35-летней матери пятерых детей из Николаевской области;

сердце получил 8-летний мальчик из Днепропетровской области;

почки пересадили 9-летнему мальчику из Львова и 6-летнему ребенку из Винницкой области;

печень была пересажена 17-летней девушке из Киева.

Операции проводились специалистами Института сердца, "Охматдита", Киевского центра нефрологии и Западноукраинского специализированного центра во Львове. Все трансплантации прошли успешно, пациенты находятся в стабильном состоянии.

Лечение финансируется за счет государственного бюджета в рамках Программы медицинских гарантий.

"Искренние соболезнования родным мальчика и огромная благодарность за их благородный выбор, который спас пять жизней", — говорится в сообщении ОГА.

Напомним, что ранее в больнице "Охматдет" украинские врачи спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов. Медикам удалось захватить первый магнит и извлечь его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора.

Также сообщалось, что 5-летний мальчик стал донором для своего отца — в Киеве медики провели уникальную операцию.