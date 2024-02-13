Смертельные игрушки: украинские хирурги спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов (фото)

Врачи призывают ничего не делать самостоятельно, если ребенок что-то проглотил или поперхнулся — нужно немедленно обратиться за медицинской помощью.

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В Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" украинские врачи спасли мальчика, который проглотил 20 магнитов. Об этом во вторник, 13 февраля, сообщила пресс-служба больницы.

Как отметили специалисты, действовать нужно было немедленно, поскольку магниты внутри организма ребенка защемили ткани, что могло стать причиной некроза или перфорации полых органов, желудочно-кишечной непроходимости и т. п.

Как рассказывается в релизе медиков, в "Охматдет" обратились родители ребенка, который жаловался на боль в животе. После сбора анамнеза и осмотра специалисты отделения экстренной медицинской помощи направили мальчика на инструментальное обследование. Уже на первом рентген-снимке специалисты увидели в пищеварительном канале целую группу инородных тел, в которых удалось узнать магнитный конструктор.

"20 магнитов были расположены в разных частях желудочно-кишечного тракта, однако соединены между собой", — сообщили в больнице.

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Специалисты решили с подробностями описать ход операции, поскольку такие ситуации с маленькими пациентами происходят довольно часто, и последствия проглатывания инородных тел бывают ужасными.

"Маленькие пациенты могут сильно ухудшить качество своей жизни, а иногда и потерять ее", — предостерегают медики.

Врачам удалось захватить первый магнит и извлечь его вместе с цепочкой из 18 элементов конструктора. Однако один магнит остался и специалисты не имели возможности удалить его эндоскопически. В дальнейшем за операционным столом начали работать хирурги.

"Была выполнена лапаротомия и тщательная ревизия органов брюшной полости. Во время этого у ребенка было обнаружено пять перфоративных отверстий и последний элемент конструктора. Все отверстия были закрыты, а магнит удален", — говорится далее в сообщении.

Мальчик уже проходит послеоперационный курс лечения и реабилитации.

Врачи предостерегают и обращаются к родителям и опекунам детей, особенно дошкольного возраста: будьте крайне осторожными и внимательными ко всем предметам/игрушкам/жидкостям, которые могут попасть в организм ребенка. Это важно для сохранения его жизни и здоровья.

"Если же ребенок уже что-то проглотил или поперхнулся, не пытайтесь достать предмет самостоятельно, не вызывайте у ребенка рвоту и не кормите его. В таком случае необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью!" — призывают врачи.

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