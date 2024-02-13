Смертельні іграшки: українські хірурги врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів (фото)

Лікарі закликають нічого не робити самостійно, якщо дитина щось проковтнула або поперхнулася — потрібно негайно звернутися по медичну допомогу.

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У Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" українські лікарі врятували хлопчика, який проковтнув 20 магнітів. Про це у вівторок, 13 лютого, повідомила пресслужба лікарні.

Як зазначили фахівці, діяти потрібно було негайно, оскільки магніти в середині організму дитини защемили тканини, що могло стати причиною некрозу або перфорації порожнистих органів, шлунково-кишкової непрохідності тощо.

Як розповідається у релізі медиків, до "Охматдиту" звернулися батьки дитини, котра скаржилася на біль у животі. Після збору анамнезу та огляду фахівці відділення екстреної медичної допомоги направили хлопчика на інструментальне обстеження. Вже на першому рентген-знімку фахівці побачили у травному каналі цілу групу сторонніх тіл, в яких вдалось впізнати магнітний конструктор.

"20 магнітів були розташовані в різних частинах шлунково-кишкового тракту, проте зʼєднані між собою", — повідомили в лікарні.

Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook Фото: Facebook

Фахівці вирішили з подробицями описати перебіг операції, оскільки такі ситуації з маленькими пацієнтами відбуваються досить часто, і наслідки проковтування сторонніх тіл бувають жахливими.

"Маленькі пацієнти можуть сильно погіршити якість свого життя, а інколи й втратити його", — застерігають медики.

Тож лікарям вдалося захопити перший магніт і витягти його разом із ланцюжком з 18 елементів конструктора. Проте один магніт залишився і фахівці не мали змоги видалити його ендоскопічно. Надалі за операційним столом почали працювати хірурги.

"Була виконана лапаротомія та ретельна ревізія органів черевної порожнини. Під час цього в дитини було виявлено п’ять перфоративних отворів та останній елемент конструктора. Всі отвори були закрито, а магніт видалено", — йдеться далі в повідомленні.

Хлопчик уже проходить післяопераційний курс лікування та реабілітації.

Лікарі застерігають і звертаються до батьків та опікунів дітей, особливо дошкільного віку: будьте вкрай обережними та уважними до всіх предметів/іграшок/рідин, що можуть потрапити до організму дитини. Це важливо для збереження його життя та здоровʼя.

"Якщо ж дитина вже щось проковтнула або поперхнулася, не намагайтеся дістати предмет самостійно, не викликайте в дитини блювання та не годуйте її. У такому разі необхідно негайно звернутись по медичну допомогу!" — закликають лікарі.

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