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Уперше в Україні: 6-річній Марині, яка втратила ніжку через війну, поставили протез

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Фото: НДСЛ Охматдит | 6-річна Марина в лікарні "Охматдит"

Малятко з Херсона, яка втратило ногу, вже 10 місяців проходить реабілітацію в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит".

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На початку травня минулого року в будинок, де була маленька Марина, влучив російський снаряд. Лікарі з Кривого Рогу врятували дитині життя, однак були змушені ампутувати ногу вище за коліно. Тривале лікування у відділенні ортопедії та травматології, а також фізичну та психологічну реабілітацію 6-річна дівчинка проходила у НДСЛ "Охматдит". Про це повідомляє медична установа у Facebook.

Після надходження до лікарні Марина майже весь час лежала: зрідка сідала на ліжку, проте не могла пересуватися без допомоги сторонніх. Протезування було потрібне!

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6-річна Марина з Херсона
Фото: НДСЛ Охматдит

"Головні завдання перед протезуванням — зміцнити м'язи, підготувати ніжку до протезування, навчити дитину тримати координацію на одній нозі та вільно переміщатися у просторі", — розповіла Назар Борознюк, фізична терапевтка НДСЛ "Охматдит".

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Фахівці готують Марину до протезування
Фото: НДСЛ Охматдит

Крім того, з першого дня в "Охматдиті" з Мариною та її близькими працює психологиня. У заняття з фахівчинею входить також арт-терапія. "Це забезпечує зниження рівня тривожності", — пояснює психологиня Тетяна Ахматова.

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Перший протез Марини
Фото: НДСЛ Охматдит

Дівчинка, яка постраждала від війни Росії проти України, стала першою дитиною, якій провели протезування в Україні. За словами батьків, для них було важливо протезувати Марину в рідній країні, щоб уникнути важких перельотів і мати можливість регулярно отримувати допомогу реабілітолога та протезиста.

Протез для дівчинки виготовили в Києві. Протезист Олександр Стеценко каже, що це перший протез, який він робив для дитини. Варто зазначити, що дитяче протезування набагато складніше за доросле.

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Виготовлення дитячого протезу для Марини
Фото: НДСЛ Охматдит

Тепер протез Марини вдосконалили та зробили косметичним — схожим на справжню ногу.

"Це допоможе Марині подолати психологічний страх і соціалізуватися серед однолітків. Команда лікарні продовжує займатися з Мариною та її сім'єю і бажає їм здоров'я", — кажуть в НДСЛ "Охматдит".

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Марина з командою лікарів дитячої лікарні
Фото: НДСЛ Охматдит
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Марина з новим косметичним протезом
Фото: НДСЛ Охматдит

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