Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Украина Российско-украинская война

Впервые в Украине: 6-летней Марине, которая потеряла ножку из-за войны, поставили протез

протезирование в Украине, протез, ампутация ноги, клиника охматдит, украинские протезы, детские протезы, Косметический протез
Фото: НДСЛ Охматдит | 6-летння Марина в больнице "Охматдет"

Малышка из Херсона, потерявшая ногу, уже 10 месяцев проходит реабилитацию в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

Related video

В начале мая прошлого года в дом, где находилась маленькая Марина, попал российский снаряд. Врачи из Кривого Рога спасли ребенку жизнь, однако были вынуждены ампутировать ногу выше колена. Длительное лечение в отделении ортопедии и травматологии, а также физическую и психологическую реабилитацию 6-летняя девочка проходила в НДСБ "Охматдет". Об этом сообщает медицинское учреждение в Facebook.

После поступления в больницу Марина практически все время лежала: изредка садилась на кровати, однако не могла перемещаться без помощи посторонних. Протезирование было необходимо!

протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка, Косметический протез Fullscreen
6-летняя Марина из Херсона
Фото: НДСЛ Охматдит

"Главные задачи перед протезированием — укрепить мышцы, подготовить ножку к протезированию, научить ребенка держать координацию на одной ноге и свободно перемещаться в пространстве", — рассказала Назар Борознюк, физический терапевт НДСЛ "Охматдет".

протезирование ноги, протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка Fullscreen
Специалисты готовят Марину к протезированию
Фото: НДСЛ Охматдит

Кроме того, с первого дня в "Охматдет" с Мариной и ее близкими работает психолог. В занятия со специалистом входит также арт-терапия. "Это обеспечивает снижение уровня тревожности", — поясняет психолог Татьяна Ахматова.

протезирование, протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка Fullscreen
Первый протез Марины
Фото: НДСЛ Охматдит

Девочка, пострадавшая от войны России против Украины, стала первым ребенком, кому провели протезирование в Украине. По словам родителей, для них было важно протезировать Марину в родной стране, чтобы избежать трудных перелетов и иметь возможность регулярно получать помощь реабилитолога и протезиста.

Протез для девочки изготовили в Киеве. Протезист Александр Стеценко говорит, что это первый протез, который он делал для ребенка. Стоит отметить, что детское протезирование намного сложнее взрослого.

протезирование ноги, протез, протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка Fullscreen
Изготовление детского протеза для Марины
Фото: НДСЛ Охматдит

Теперь протез Марины усовершенствовали и сделали косметическим — похожим на настоящую ногу.

"Это поможет Марине преодолеть психологический страх и социализироваться среди сверстников. Команда больницы продолжает заниматься с Мариной и ее семьей и желает им здоровья", — говорят в НДСБ "Охматдет".

протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка, Косметический протез Fullscreen
Марина с командой врачей детской больницы
Фото: НДСЛ Охматдит
протез ноги, протезирование, детский протез, ампутировали ногу, ампутация, охматдит, протез, протезирование ребенка, Косметический протез Fullscreen
Марина с новым косметическим протезом
Фото: НДСЛ Охматдит

Фокус писал, что бионический протез руки, разработанный украинским стартапом Esper Bionics, вошел в рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии американского журнала Time.