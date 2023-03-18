Впервые в Украине: 6-летней Марине, которая потеряла ножку из-за войны, поставили протез

Малышка из Херсона, потерявшая ногу, уже 10 месяцев проходит реабилитацию в Национальной детской специализированной больнице "Охматдет".

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В начале мая прошлого года в дом, где находилась маленькая Марина, попал российский снаряд. Врачи из Кривого Рога спасли ребенку жизнь, однако были вынуждены ампутировать ногу выше колена. Длительное лечение в отделении ортопедии и травматологии, а также физическую и психологическую реабилитацию 6-летняя девочка проходила в НДСБ "Охматдет". Об этом сообщает медицинское учреждение в Facebook.

После поступления в больницу Марина практически все время лежала: изредка садилась на кровати, однако не могла перемещаться без помощи посторонних. Протезирование было необходимо!

6-летняя Марина из Херсона Фото: НДСЛ Охматдит

"Главные задачи перед протезированием — укрепить мышцы, подготовить ножку к протезированию, научить ребенка держать координацию на одной ноге и свободно перемещаться в пространстве", — рассказала Назар Борознюк, физический терапевт НДСЛ "Охматдет".

Специалисты готовят Марину к протезированию Фото: НДСЛ Охматдит

Кроме того, с первого дня в "Охматдет" с Мариной и ее близкими работает психолог. В занятия со специалистом входит также арт-терапия. "Это обеспечивает снижение уровня тревожности", — поясняет психолог Татьяна Ахматова.

Первый протез Марины Фото: НДСЛ Охматдит

Девочка, пострадавшая от войны России против Украины, стала первым ребенком, кому провели протезирование в Украине. По словам родителей, для них было важно протезировать Марину в родной стране, чтобы избежать трудных перелетов и иметь возможность регулярно получать помощь реабилитолога и протезиста.

Протез для девочки изготовили в Киеве. Протезист Александр Стеценко говорит, что это первый протез, который он делал для ребенка. Стоит отметить, что детское протезирование намного сложнее взрослого.

Изготовление детского протеза для Марины Фото: НДСЛ Охматдит

Теперь протез Марины усовершенствовали и сделали косметическим — похожим на настоящую ногу.

"Это поможет Марине преодолеть психологический страх и социализироваться среди сверстников. Команда больницы продолжает заниматься с Мариной и ее семьей и желает им здоровья", — говорят в НДСБ "Охматдет".

Марина с командой врачей детской больницы Фото: НДСЛ Охматдит Марина с новым косметическим протезом Фото: НДСЛ Охматдит

Фокус писал, что бионический протез руки, разработанный украинским стартапом Esper Bionics, вошел в рейтинг лучших изобретений 2022 года по версии американского журнала Time.