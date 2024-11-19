Портативна анігіляція всього живого: вчені створили незвичайну заміну ядерним випробуванням

З огляду на події, що відбуваються впродовж останніх кількох років, люди дедалі частіше згадують поняття "Третя світова війна". І немов підводячи нас до цього, вчені нещодавно винайшли революційний спосіб симуляції детонації бомб Судного дня.

Світовий ландшафт суперкомп'ютерів змінився і Сполучені Штати повернули собі перше місце за обчислювальною потужністю в цій сфері, але їхні цілі цього разу як ніколи пов'язані з імовірністю Третьої світової війни. Національна лабораторія Лоуренса Лівермора (LLNL) у Каліфорнії презентувала El Capitan — машину, здатну виконувати разючі 1,742 ексафлопси (ексафлопс означає мільярд мільярдів операцій з плаваючою крапкою на секунду). І всю цю потужність вчені планують використовувати для симуляції ядерного знищення всього живого, пише New Scientist.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Нова технологія перевершує попереднього рекордсмена Frontier, розробленого 2022 року в Національній лабораторії Оук-Рідж (ORNL) у штаті Теннессі, яка першою офіційно досягла порога екзафлопса в один екзафлоп. Створений під егідою Національного управління ядерної безпеки Міністерства енергетики США, El Capitan призначений для моделювання випробувань ядерної зброї з метою забезпечення ефективності американських сил ядерного стримування. Це завдання вкрай важливе, оскільки фізичні ядерні випробування більше не проводяться.

Важливо

Україна співпрацює з МАГАТЕ: в МЗС відреагували на повідомлення про створення ядерної зброї

Крім оборонних завдань, машина також оснащена для розв'язання складних наукових проблем, включно з відкриттям ліків, моделюванням клімату і моделюванням ядерного синтезу. Продуктивність El Capitan знаменує собою стрибок вперед у можливостях моделювання. LLNL стверджує, що обчислення, на які раніше йшли місяці при використанні Sierra, його найпотужнішого попередника, тепер будуть виконуватися за лічені години або дні.

За оцінками, у світі налічується понад 12 500 ядерних боєголовок, більшість з яких належать Сполученим Штатам і Росії. Одна сучасна ядерна бомба може спричинити катастрофічні руйнування; наприклад, 10-кілотонна бомба, менша за багато інших, наявних у сучасних арсеналах, може зрівняти із землею центр міста і призвести до десятків тисяч негайних жертв. Крім початкового вибуху, ядерна детонація чинить серйозний вплив на здоров'я, включно з гострою променевою хворобою, опіками і довгостроковим ризиком розвитку раку через радіоактивні опади. Великомасштабний обмін ядерними ударами не тільки зруйнує інфраструктуру, а й призведе до потенційної ядерної зими, що може викликати глобальний голод і колапс екосистеми, хоча деякі вчені вважають саму можливість її існування позитивним моментом.

Суперкомп'ютер оснащений передовими заходами безпеки, що відображає його роль у роботі з секретними дослідженнями в галузі національної безпеки. Це прецедент, створений 1999 року Національною адміністрацією з ядерної безпеки для усунення ризиків, пов'язаних із витоком секретної інформації. Що стосується ширших наслідків, то поява таких високопродуктивних обчислювальних систем має перевизначити можливості досліджень у цій галузі. Прорив El Capitan у точності та швидкості моделювання, як очікується, принесе користь таким галузям, як штучний інтелект і матеріалознавство, сприяючи новим інноваціям і розв'язанню деяких із найактуальніших світових проблем.

Раніше Фокус писав про бразильський гриб, який муміфікує своїх жертв. Цей новий вид перетворює жертву на мумію, наповнену соком, а потім з її тіла проростає дивовижне стебло пурпурного кольору.

Також Фокус писав про те, як тисячі військових РФ зазнали опромінення в Чорнобилі. За словами співробітника АЕС Василя Давиденка, дослідника, який 25 років працював у Зоні відчуження, тут немає жодної будівлі, в яку б не зайшли росіяни. Виносили меблі, стільці та килими, а їжу готували на радіоактивних дровах.