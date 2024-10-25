У США розробляють "найточнішу" модель ядерного поділу: допоміг суперкомп'ютер

Команда вчених використовувала суперкомп'ютер Summit для моделювання кінцевої стадії ядерного поділу, коли ядро розтягується і розщеплюється.

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Дослідники з Вашингтонського університету та Лос-Аламоської національної лабораторії використали суперкомп'ютер Summit для моделювання кінцевої стадії ядерного поділу. Про це пише Interesting Engineering.

Розробку протестували в Окріджській національній лабораторії для моделювання складного процесу ядерного поділу з безпрецедентною точністю. Дослідження не тільки підтвердили існування невловимих "нейтронів розриву", а й показали, що процес ядерного поділу набагато менш випадковий, ніж вважалося раніше. Вчені тепер представили більш ясну і повну картину ядерного поділу.

Моделювання зайняло близько 1 мільйона нод-годин на суперкомп'ютері Summit. Дослідники зосередилися на "розриві шийки", завершальному етапі поділу, коли ядро розтягується і в кінцевому підсумку розпадається на два фрагменти. Їхні висновки кидають виклик усталеним теоріям і пропонують свіжий погляд на цю критичну подію. Складка в ядерній щільності, де в кінцевому підсумку формується шийка і де відбувається розрив ядра, визначається задовго до того, як ядро досягне розриву. Цей дефект діє як слабке місце в розтягнутому матеріалі, вказуючи місце, де зрештою відбудеться розрив.

Моделювання показало, що нейтрони розриву випускаються двома різними, чітко вираженими способами. У момент розриву нейтрони випускаються убік. Оскільки два фрагменти ядра рухаються горизонтально, нейтрони випускаються в площині, перпендикулярній до горизонтальної осі.

Одночасно з цим, розрив "шийки" між фрагментами створює хвильовий ефект, посилаючи хвилю ядерної речовини до новоутворених кінців фрагментів. Ці типи окремих спектрів — це те, чого не передбачала жодна з більш ранніх моделей. Ба більше, вони мають дуже високу енергію, тож повинні мати властивості, що сильно відрізняються від теплових нейтронів.

За словами команди, тепер вони проведуть експерименти, щоб підтвердити свої висновки.

Нагадаємо, Microsoft співпрацює з Atom Computing для створення найпотужнішого у світі квантового суперкомп'ютера, який також буде доступний для комерційного використання.

Також повідомлялося, що група вчених під керівництвом Google представила нові докази того, що на сучасних квантових пристроях середнього масштабу можна запускати продуктивні схеми, недосяжні для класичних обчислювальних систем.