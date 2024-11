Потопити авіаносець ВМС США: як Китай почне світову ядерну війну

Потоплення хоча б двох авіаносців ВМС США призведе до загибелі до 10 тисяч осіб. Як на це дадуть відповідь Сполучені Штати?

У військовій стратегії Китаю передбачено потоплення американських авіаносців — заради домінування в тайванському конфлікті. Це рішення запропонував 2019 року адмірал Лу Юань, розраховуючи на те, що величезні жертви допоможуть запобігти подальшій участі США в конфлікті.

Однак такі дії не тільки знищать американський флот, заберуть тисячі життів і обійдуться в мільярди доларів, а й можуть спровокувати ядерну ескалацію.

Американські лідери були б змушені піти на рішучі, а можливо, і крайні заходи, що загрожувало б глобальною катастрофою.

Ця стратегічна авантюра Китаю, який розраховує на стриманість США в сценарії з високим числом жертв, недооцінює відданість Америки підтримці свого становища і захисту союзників.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки National Interest Брендона Дж. Вайхерта про ядерну ескалацію в Тихоокеанському регіоні.

Поки військова лихоманка охоплює столиці світових держав, багато хто задається питанням, коли ж вибухне найбільший конфлікт — війна між Китаєм і Сполученими Штатами за долю крихітного демократичного Тайваню.

Це закономірне питання.

Але дехто вважає такий сценарій безглуздою страшилкою, оскільки війна, безсумнівно, буде дорого коштувати обом сторонам, і вони в кінцевому підсумку відмовляться від ідеї воювати одна з одною, щойно стануть очевидні витрати.

Якщо війна все ж таки почнеться, то головним полем бою стануть води поблизу Китаю і Тайваню.

У морській війні Сполучені Штати, найімовірніше, задіють свою найпотужнішу військово-морську платформу — авіаносець. Китай розуміє це. Саме тому китайці витратили більшу частину десятиліття на створення власних систем відмови/заперечення доступу (A2/AD) по всьому регіону, щоб захиститися від загрози з боку американських авіаносців.

Ці мережі A2/AD призначені, щоб тримати американські авіаносці за горизонтом, подалі від будь-якої потенційної зони конфлікту, досить довго, щоб китайська армія встигла забрати свій приз — Тайвань.

Потоплення двох авіаносців

Ще 2019 року адмірал ВМС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) Лу Юань, один із головних "яструбів" у командуванні китайських збройних сил, заявив, що найкращим способом "вирішити" тайванську кризу на користь Китаю буде потоплення "двох американських авіаносців". Адмірал Лу пояснює: "Найбільше Сполучені Штати бояться зазнати втрат. Що ж, подивимося, наскільки Америка налякана".

Китайські ракети "Дунфен-15" Фото: "Спутник"

Потоплення двох авіаносців ВМС США призведе до загибелі до 10 тисяч осіб, а також масової втрати обладнання та збитків у десятки мільярдів доларів. Ба більше, двох потоплених (або навіть просто палаючих і пошкоджених) американських авіаносців буде достатньо для Китаю, щоб переконати більшу частину країн глобального Півдня відмовитися від підтримки долара США на користь створення нової світової валюти — долара БРІКС. Зрештою, образ американських авіаносців, знищених китайською зброєю, стане символом остаточного кінця могутності Америки.

Але чи буде це кінцем кризи за участю Китаю? Чи Сполучені Штати вживуть заходів у відповідь? Чи зможуть вони взагалі відповісти?

Жахливий вибір для Америки

Річ у тім, що китайці, які володіють системами A2/AD, вважають, що мають абсолютний стримувальний фактор проти розгортання потужних американських авіаносців у їхньому ближньому зарубіжжі. Американські лідери розуміють, яку загрозу становлять ці системи A2/AD для дорогих і великих палубних авіаносців, що становлять основу надводного флоту ВМС США.

Пекін розраховує, що американці навіть не захочуть ризикувати цими дорогими системами. Якщо мережі A2/AD не вдасться знищити, то Вашингтон триматиме авіаносні сили в резерві, покладаючись на невеликі надводні судна і підводні човни. Незважаючи на небезпеку, китайські військові вважають, що зможуть впоратися з цими загрозами.

Уникнути такої реальності за всяку ціну

Однак знищення або пошкодження авіаносця, внаслідок якого гинуть і отримують поранення тисячі моряків, найімовірніше, викличе бурхливу реакцію з боку американців. Звісно, якщо американці не зможуть розгорнути свої сили досить близько, щоб завдати удару у відповідь по Китаю через його системи A2/AD, то США виглядатимуть ще більш безсилими. Ось тоді в гру вступають такі речі, як ядерна відплата.

Американський авіаносець USS Bataan Фото: ВМС США

Тут для США відкриваються найпохмуріші перспективи.

Відверто кажучи, жоден американський політик не може дозволити собі нічого не робити перед обличчям такої бійні. Тому, хоча китайці, можливо, і зможуть розгромити американські авіаносці, американці дадуть відповідь на це так рішуче, що китайцям мало не здасться.

Однак не варто сумніватися, що нинішнє керівництво Пекіна є досить зарозумілим, щоб ризикнути таким результатом, зокрема тому, що воно не вважає, що в американців є можливості чи бажання захищати свої інтереси, коли йдеться про брязкання зброєю з боку Китаю.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт — аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.