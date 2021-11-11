"Сигнал для США": у КНР виявили макети американських F-35 (фото)

У ЗМІ припускають, що на полігонах відпрацьовують удари по винищувачах. Це своєрідний сигнал базам США в Японії, адже ракети здатні досягти будь-якої частини країни, де розташовані бази ВПС.

Китай збудував макети американських винищувачів F-35 на віддаленому полігоні, що може говорити про відпрацювання на них ракетних ударів. Про це повідомляє South China Morning Post.

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В останньому випуску військового журналу Kanwa International Journal було опубліковано супутниковий знімок з як мінімум 4 макетами американських винищувачів. Імовірно, моделі виконані в реальному розмірі та служать цілям для ракетних військ середньої дальності. Макети можуть знищувати балістичними ракетами DF-16 та DF-21C. Це може означати сигнал базам ВПС США в Японії.

DF-16 це ракети з дальністю ураження 1000 км. Це одна з останніх балістичних ракет, розроблених у Китаї. А DF-21C має подвоєну дальність до 2000 км., її вистачить для ураження будь-якої точки Японії.

"Макети і розгортання DF-21C можна розглядати як відповідь НВАК на розгортання більшої кількості F-35B, що збільшується, на авіабазі в Івакуні, тоді як Сили повітряної самооборони Японії також відправили більше F-35A на Авіабазу Місава", — стверджує Андрій Чанг, шеф-редактор видання.

Також на тому ж полігоні вже було помічено винищувачів F-15 Eagle. Дослідники припускають, що подібна політика Китаю говорить про явний сигнал того, що не варто втручатися у регіональні справи Китаю.

Нагадаємо, у Китаї збудували серед пустелі макети американських кораблів для відпрацювання ударів. Авіаносець та есмінці побудовані у повномасштабному розмірі. При цьому МЗС КНР заявили, що їм нічого невідомо про наявність макетів американських кораблів.