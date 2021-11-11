"Сигнал для США": в КНР обнаружили макеты американских F-35 (фото)

В СМИ предполагают, что на полигонах отрабатывают удары по истребителям. Это своеобразный сигнал базам США в Японии, ведь ракеты способны достичь любой части страны, где расположены базы ВВС.

Китай построил макеты американских истребителей F-35 на удаленном полигоне, что может говорить об отработках на них ракетных ударов. Об этом сообщает South China Morning Post.

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В последнем выпуске военного журнала Kanwa International Journal был опубликован спутниковый снимок с как минимум 4 макетами американских истребителей. Вероятно, модели выполнены в реальном размере и служат целям для ракетных войск средней дальности. Макеты могут уничтожать баллистическими ракетами DF-16 и DF-21C. В свою очередь это может означать о сигнале базам ВВС США в Японии.

DF-16 это ракеты с дальностью поражения в 1000 км. Это одна из последних баллистических ракет, разработанных в Китае. А DF-21C имеет удвоенную дальность до 2000 км, ее хватит для поражения любой точки Японии.

"Макеты и развертывание DF-21C можно рассматривать как ответ НОАК на увеличивающееся развертывание большего количества F-35B на авиабазе в Ивакуни, в то время как Силы воздушной самообороны Японии также отправили больше F-35A на Авиабаза Мисава", — утверждает Андрей Чанг, шеф-редактор издания.

Также на том же полигоне уже были замечены истребители F-15 Eagle. Исследователи предполагают, что подобная политика Китая говорит о явном сигнале того, что не стоит вмешиваться в региональные дела Китая.

Напомним, в Китае построили среди пустыни макеты американских кораблей для отработки ударов. Авианосец и эсминцы построены в полномасштабном размере. При этом в МИД КНР заявили, что им ничего неизвестно о наличии макетов американских кораблей.