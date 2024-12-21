Другий літак "Мрія" готовий на 70%: наскільки просунулося будівництво за рік (відео)

За словами Дмитра Антонова, другий літак попри 30 років зберігання перебуває в хорошому стані. Машину залишилося оснастити новим обладнанням.

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Командир транспортних літаків Ан-225 "Мрія" і Ан-124 "Руслан" Дмитро Антонов в ефірі "КИЇВ.24" повідомив, що другий примірник найбільшого у світі літака "Мрія" вже готовий на 70%. За його словами, основні елементи — фюзеляж і крило — збереглися в хорошому стані, що дає змогу завершити будівництво.

Антонов розповів, що фюзеляж і крило були створені ще 1990 року в рамках планів з випуску другого Ан-225. Однак із розпадом Радянського Союзу проєкт було заморожено.

"Якби не розвал Союзу, ми мали б два літаки через кілька років. Такий був план, але він не здійснився. Ми всі ці 30 років зберігали другий літак, він у хорошому стані. І можливо його побудувати. Нам треба його завершити — зробити 30% роботи: оснастити новий літак обладнанням", — зазначив він.

Будівництво нової "Мрії"

Тим часом про 70-відсоткову готовність другого літака Ан-225 було відомо ще рік тому. Ще в листопаді 2023 року Антонов повідомив, що у літака в готовності фюзеляж і крило.

"Залишилося зробити обладнання — це системи управління польотом, паливну, гідравлічну системи. Усі ці системи будуть новітніми і ми зможемо використовувати їх у майбутньому на "Русланах"", — заявив Антонов торік.

Дмитро Антонов у 2023 році заявив, що "Мрія" готова на 70% (дивитися з 08:49)

Зазначимо, що щодо доцільності будівництва другого літака Ан-225 думки різняться. Наприклад, Антонов переконаний, що "Мрію" необхідна Україні через високу економічну ефективність літака. Крім того, додав він, ця машина є "символом української здатності експлуатувати літаки такого класу".

Навпаки, заступник головного конструктора "Антонов" за проєктами Ан-124 та Ан-225 Анатолій Волнянко заявив, що наразі відновлення літака недоцільне. Річ у тім, що орієнтовна вартість будівництва машини становить 500 млн євро, і вкладати такі кошти в умовах війни для держави занадто накладно.

"Мрія" весь час літала один-три рази на рік. Якщо зараз у неї вкласти такі кошти, то вона їх не відпрацює", — вважає Волнянко.

За словами фахівця, альтернативним варіантом могло б стати залучення меценатів для фінансування проєкту.

Раніше повідомлялося, що СБУ завершила слідство щодо керівників ДП "Антонов", які не дали бійцям НГУ підготувати аеродром для захисту від нападу ЗС РФ. Керівники підприємства можуть отримати по 15 років позбавлення волі.