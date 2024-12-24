ВМС США сбили свой самолет F/A-18 в Красном море: причины инцидента (видео)

Причиной дружественного огня мог стать сбой в работе системы ПРО Aegis. Между тем йеменские повстанцы взяли на себя ответственность за поражение американского истребителя.

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В Красном море 22 декабря произошел инцидент с дружественным огнем, в результате которого американский крейсер USS Gettysburg класса Ticonderoga по ошибке сбил истребитель F/A-18F Super Hornet. Самолет возвращался на авианосец USS Harry S. Truman после выполнения миссии, сообщает издание The War Zone.

Истребитель F/A-18F входил в состав эскадрильи VFA-11 "Red Rippers" ВМС США. В воскресенье самолет взлетел с палубы авианосца в момент, когда ударная группа авианосца отражала массированную атаку беспилотников и крылатых ракет, запущенных йеменскими хуситами. В течение нескольких часов до инцидента ВМС США успешно перехватили две противокорабельные крылатые ракеты и два дрона-камикадзе.

Сбитый F/A-18F, выполнявший задачи по дозаправке и поддержке противовоздушной обороны, был поражен ракетой крейсера USS Gettysburg во время возвращения на авианосец. Предположительно сбили ракетой SM-2MR, которые являются ключевым элементом арсенала корабельных зенитных комплексов американских ВМС.

Ракета якобы попала в F/A-18 сзади, повредив двигатели и сделав управление невозможным. Два пилота быстро отреагировали, активировав катапультные кресла. Оба члена экипажа были эвакуированы вертолетом MH-60 и вернулись на авианосец. Один из них получил незначительные травмы, однако медицинская помощь не потребовалась.

Причины инцидента

По данным военно-морских ВВС Атлантического океана (AIRLANT), расследование инцидента продолжается. Однако обозреватели отмечают, что система Aegis Combat System на борту Gettysburg могла идентифицировать F/A-18 как потенциальную угрозу.

Не исключен вариант неисправности в системе идентификации "свой-чужой", или же причиной поражения стало отсутствие координации между экипажами, но в любом случае точные обстоятельства инцидента остаются неясными.

В свою очередь повстанцы в Йемене уже взяли на себя ответственность за сбитый самолет. Они утверждают, что использовали систему ПВО, чтобы нацелиться на американский истребитель в ответ на авиаудары США по их позициям в Сане.

Кадры падения предположительно американского истребителя F/A-18F

"Как бы то ни было, подробности, как мы их понимаем сейчас, подчеркивают сложность текущей оперативной обстановки, с которой сталкиваются американские силы в Красном море и вокруг него", — подытожили обозреватели.

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Такого еще не было: истребитель F/A-18 Super Hornet оснастили девятью тяжелыми ракетами (фото)

Ранее сообщалось, что данным The Wall Street Journal, Россия предоставила целевые данные йеменским хуситам, которые атаковали ракетами и БПЛА западные суда в Красном море.