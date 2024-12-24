ВМС США збили свій літак F/A-18 у Червоному морі: причини інциденту (відео)

Причиною дружнього вогню міг стати збій у роботі системи ПРО Aegis. Тим часом єменські повстанці взяли на себе відповідальність за ураження американського винищувача.

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У Червоному морі 22 грудня стався інцидент із дружнім вогнем, унаслідок якого американський крейсер USS Gettysburg класу Ticonderoga помилково збив винищувач F/A-18F Super Hornet. Літак повертався на авіаносець USS Harry S. Truman після виконання місії, повідомляє видання The War Zone.

Винищувач F/A-18F входив до складу ескадрильї VFA-11 "Red Rippers" ВМС США. У неділю літак злетів з палуби авіаносця в момент, коли ударна група авіаносця відбивала масовану атаку безпілотників і крилатих ракет, запущених єменськими хуситами. Протягом кількох годин до інциденту ВМС США успішно перехопили дві протикорабельні крилаті ракети і два дрони-камікадзе.

Збитий F/A-18F, який виконував завдання з дозаправлення і підтримки протиповітряної оборони, був вражений ракетою крейсера USS Gettysburg під час повернення на авіаносець. Імовірно збили ракетою SM-2MR, які є ключовим елементом арсеналу корабельних зенітних комплексів американських ВМС.

Ракета нібито влучила у F/A-18 ззаду, пошкодивши двигуни й зробивши управління неможливим. Два пілоти швидко відреагували, активувавши катапультне крісло. Обидва члени екіпажу були евакуйовані вертольотом MH-60 і повернулися на авіаносець. Один із них зазнав незначних травм, проте медична допомога не знадобилася.

Причини інциденту

За даними військово-морських ВПС Атлантичного океану (AIRLANT), розслідування інциденту триває. Однак оглядачі зазначають, що система Aegis Combat System на борту Gettysburg могла ідентифікувати F/A-18 як потенційну загрозу.

Не виключено варіант несправності в системі ідентифікації "свій-чужий", або ж причиною поразки стала відсутність координації між екіпажами, але в будь-якому разі точні обставини інциденту залишаються незрозумілими.

Зі свого боку повстанці в Ємені вже взяли на себе відповідальність за збитий літак. Вони стверджують, що використовували систему ППО, щоб націлитися на американський винищувач у відповідь на авіаудари США по їхніх позиціях у Сані.

Кадри падіння імовірно американського винищувача F/A-18F

"Хай там як, подробиці, як ми їх розуміємо зараз, підкреслюють складність поточної оперативної обстановки, з якою стикаються американські сили в Червоному морі та навколо нього", — підсумували оглядачі.

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Раніше повідомлялося, що за даними The Wall Street Journal, Росія надала цільові дані єменським хуситам, які атакували ракетами й БПЛА західні судна в Червоному морі.