Винищувач із 9 ракетами: F/A-18 Super Hornet оснастили небувалою кількістю боєприпасів (фото)

Весь арсенал доповнюється системою інфрачервоного пошуку і відстеження (IRST), а також модулем наведення ATFLIR.

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На нещодавно опублікованих фотографіях винищувач американського флоту F/A-18F Super Hornet показаний із небаченою кількістю ракет класу "повітря — повітря", зокрема чотирма наддалекобійними AIM-174B. Винищувач також комплектується трьома ракетами середнього радіуса AIM-120 AMRAAM і парою AIM-9X Sidewinders короткого радіуса. Про це пише The War Zone.

Весь перерахований арсенал доповнюється системою інфрачервоного пошуку і відстеження (IRST), а також модулем наведення ATFLIR.

F/A-18 Super Hornet

F/A-18 Super Hornet

Уперше ці фото з'явилися в Instagram point_mugu_skies. На зображеннях — безумовно ретро-варіант F/A-18F з Випробувальної ескадрильї (VX-9) "Вампіри":

Ще один VX-9 F/A-18F Vandy 1 невстановленої конфігурації

F/A-18 Super Hornet

Стосовно озброєнь, то це все інертні снаряди, що видно за синіми смугами. Маркування на AIM-174, по суті, означає, що це холості боєприпаси CATM-174B.

Ракети F/A-18 Super Hornet з маркуванням

Чотири великі ракети під крилами — тренувальні версії ракет SM-6, що запускаються з повітря — AIM-174B. Їхню наявність офіційно визнали тільки цього літа. Повідомляється, що на деякому рівні їх уже застосовують.

Є також версія вдосконаленої ракети класу "повітря-повітря" середньої дальності AIM-120 (AMRAAM), керованої за допомогою радара.

F/A-18 Super Hornet

F/A-18 Super Hornet

AIM-174B вважається вкрай важливою програмою для ВМС США, оскільки вона безпосередньо націлена на повітряну могутність Китаю, чиї винищувачі починають перевершувати за дальністю американські. Росія також розробляла зброю класу "повітря-повітря" з дальністю, яка потенційно набагато перевершує західні аналоги, зазначають журналісти.

Поряд із ракетами слід також зазначити, що Super Hornet комплектується інфрачервоною пошуковою системою, або IRST.

Нагадаємо, що новий завод Anduril випускатиме підводні дрони у великій кількості.

Також повідомлялося, що ПКС РФ отримали нові винищувачі Су-35С і Су-57.