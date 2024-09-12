Истребитель с 9 ракетами: F/A-18 Super Hornet оснастили небывалым количеством боеприпасов (фото)

Весь арсенал дополняется системой инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), а также модулем наведения ATFLIR.

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На недавно опубликованных фотографиях истребитель американского флота F/A-18F Super Hornet показан с невиданным количеством ракета класса "воздух — воздух", в том числе четырьмя сверхдальнобойными AIM-174B. Истребитель также комплектуется третья ракетами среднего радиуса AIM-120 AMRAAM и парой AIM-9X Sidewinders короткого радиуса. Об этом пишет The War Zone.

Весь перечисленный арсенал дополняется системой инфракрасного поиска и отслеживания (IRST), а также модулем наведения ATFLIR.

F/A-18 Super Hornet

F/A-18 Super Hornet

Впервые эти фото появились в Instagram point_mugu_skies. На изображениях — определенно ретро-вариант F/A-18F из Испытательной эскадрильи (VX-9) "Вампиры".

Еще один VX-9 F/A-18F Vandy 1 неустановленной конфигурации

F/A-18 Super Hornet

Что касается вооружений — это все инертные снаряды, что видно по синим полосам. Маркировка на AIM-174, по сути, означает, что это холостые боеприпасы CATM-174B.

Ракеты F/A-18 Super Hornet с маркировкой

Четыре больших ракеты под крыльями — тренировочные версии ракет SM-6, запускаемых с воздуха — AIM-174B. Их существование официально признали только этим летом. Сообщается, что на некотором уровне их уже применяют.

Есть также версия усовершенствованной ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120 (AMRAAM), управляемой с помощью радара.

F/A-18 Super Hornet

F/A-18 Super Hornet

AIM-174B считается крайне важной программой для ВМС США, поскольку она напрямую нацелена на растущие возможности воздушной мощи Китая, чьи истребители начинают превосходить по дальности американские. Россия также разрабатывала оружия класса "воздух-воздух" с дальностью, которая потенциально намного превосходит западные аналоги, отмечают журналисты.

Наряду с ракетами следует также отметить, что Super Hornet комплектуется инфракрасной поисковой системой, или IRST.

Напомним, что новый завод Anduril будет выпускать подводные дроны в большом количестве.

Также сообщалось, что ВКС РФ получили новые истребители Су-35С и Су-57.