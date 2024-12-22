Директор разрушенного в 2014-м аэропорта Донецка за прошлый год получил 300 тыс. грн зарплаты

Всего с начала полномасштабного вторжения Владислав Близнюк заработал более 500 тыс. грн. Впрочем больше всего за 2022-2023 годы задекларировал генеральный директор аэропорта "Борисполь".

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С момента полномасштабного вторжения России воздушное пространство Украины закрыто. Кроме этого, и до начала, и в первые недели "большой войны" российские войска активно наносили ракетные удары по ключевым аэродромам. Однако директора гражданских аэропортов, даже частично разрушенных ракетными ударами, продолжают получать зарплату. Об уровне их доходов в 2022-2023 годах рассказали журналисты "Слово и дело".

По информации издания, наибольшую сумму за указанный период получил генеральный директор аэропорта "Борисполь" Александр Дубревский. В частности, за 2022 год он задекларировал более 4 млн гривен зарплаты, а за 2023-й — 3 млн 788 тысяч гривен.

На втором месте по уровню доходов за предыдущие два года — исполняющий обязанности директора аэропорта в Запорожье Александр Коняхин. За 2022 году он заработал 1 млн 64,2 тысячи гривен, а в 2023 — 1 млн 73,4 тысячи.

Директор аэропорта во Львове Татьяна Романовская заработала в 2022 году 906 тысяч гривен. В следующем году она получила 872,8 тысячи гривен.

Директор аэропорта "Киев" (Жуляны) Александр Нестеренко в 2022 году указал сумму в 693,2 тысячи гривен. В 2023 году он заработал 652,1 тысячи.

Директор аэропорта в Кривом Роге Игорь Лашин задекларировал 590,2 тысячи и 703,1 тысячи гривен за два года полномасштабной войны. А вот исполняющий обязанности директора аэропорта в Николаеве получил 667,1 тысячи гривен зарплаты.

В мае прошлого года Виталия Пинича назначили на должность и.о. директора ужгородского аэропорта. За тот год он отметил о 638,6 тысячи гривен зарплаты.

Директор КП "Аэропорт Сумы" Константин Карпович указал в декларации в 2022 году 536,7 тысячи гривен зарплаты, а в 2023 — 470,3 тысячи. И.о. директора одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год задекларировала 476,4 тысячи гривен, за 2023 год — 434,4 тысячи. За 2022 год руководитель аэропорта в Виннице Владимир Ниценко заработал 323,4 тысячи гривен, а в 2023 году он получил 378,1 тысячи.

Также продолжает получать заработную плату и и.о. директора разрушенного десять лет назад аэропорта в Донецке Владислав Близнюк. За 2022 год он указал 199,3 тысячи гривен, за 2023-й — 309,2 тысячи.

Сергей Томнюк, директор аэропорта в Черновцах, за 2022 год задекларировал 272 тысячи, а за 2023 — 284,8 тысячи гривен. Директор аэропорта в Хмельницком Валерий Сорока заработал в 2022 и 2023 годах 270 тысяч и 271,8 тысячи соответственно.

И.о. директора аэропорта в Херсоне Игорь Званчук получил в 2022 году 99,2 тысячи, в 2023 году — 175,8 тысячи гривен. Юрий Радов, и.о. аэропорта в Измаиле задекларировал в 2022 и 2023 годах 94,7 тысячи и 149,9 тысячи соответственно.

В 2022 году и.о. директора аэропорта в Тернополе Владимир Кулак заработал 270,1 тысячи гривен зарплаты, и.о. директора аэропорта в Полтаве Станислав Лелюк — 155,8 тысячи.

Напомним, ранее пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины сообщала, что правительство размышляет над частичным открытием воздушного пространства над Украиной. Поэтому ведомство создало соответствующую дорожную карту.

Позже старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон также заявлял о возможном возобновлении полетов до конца января 2025 года. А вот авиационный эксперт Валерий Романенко объяснял, действительно ли это возможно в условиях войны.