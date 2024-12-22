Директор зруйнованого у 2014-му аеропорту Донецька за минулий рік отримав 300 тис. грн зарплати

Загалом з початку повномасштабного вторгнення Владислав Близнюк заробив понад 500 тис. грн. Втім найбільше за 2022-2023 роки задекларував генеральний директор аеропорту "Бориспіль".

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З моменту повномасштабного вторгнення Росії повітряний простір України закритий. Окрім цього, й до початку, й у перші тижні "великої війни" російські війська активно завдавали ракетних ударів по ключових аеродромах. Однак директори цивільних аеропортів, навіть частково зруйнованих ракетними ударами, продовжують отримувати зарплату. Про рівень їх доходів у 2022-2023 роках розповіли журналісти "Слово і діло".

За інформацією видання, найбільшу суму за вказаний період отримав генеральний директор аеропорту "Бориспіль" Олександр Дубревський. Зокрема, за 2022 рік він задекларував понад 4 млн гривень зарплати, а за 2023-й – 3 млн 788 тисяч гривень.

На другому місці по рівню доходів за попередні два роки — виконувач обов'язків директора аеропорту в Запоріжжі Олександр Коняхін. За 2022 році він заробив 1 млн 64,2 тисячі гривень, а у 2023 – 1 млн 73,4 тисячі.

Директорка аеропорту у Львові Тетяна Романовська заробила у 2022 році 906 тисяч гривень. Наступного року вона отримала 872,8 тисячі гривень.

Директор аеропорту "Київ" (Жуляни) Олександр Нестеренко у 2022 році вказав суму в 693,2 тисячі гривень. У 2023 році він заробив 652,1 тисячі.

Директор аеропорту у Кривому Розі Ігор Лашин задекларував 590,2 тисячі та 703,1 тисячі гривень за два роки повномасштабної війни. А от виконувач обов'язки директора аеропорту в Миколаєві отримав 667,1 тисячі гривень зарплати.

В травні минулого року Віталія Пініча призначили на посаду в.о. директора ужгородського аеропорту. За той рік він зазначив про 638,6 тисячі гривень зарплати.

Директор КП "Аеропорт Суми" Костянтин Карпович вказав у декларації у 2022 році 536,7 тисячі гривень зарплати, а у 2023 — 470,3 тисячі. В.о. директорки одеського аеропорту Ольга Макогонюк за 2022 рік задекларувала 476,4 тисячі гривень, за 2023 рік – 434,4 тисячі. За 2022 рік керівник аеропорту у Вінниці Володимир Ніценко заробив 323,4 тисячі гривень, а у 2023 році він отримав 378,1 тисячі.

Також продовжує отримувати заробітну плату і в.о директора зруйнованого десять років тому аеропорту в Донецьку Владислав Близнюк. За 2022 рік він вказав 199,3 тисячі гривень, за 2023-й – 309,2 тисячі.

Сергій Томнюк, директор аеропорту у Чернівцях, за 2022 рік задекларував 272 тисячі, а за 2023 — 284,8 тисячі гривень. Директор аеропорту у Хмельницькому Валерій Сорока заробив у 2022 та 2023 роках 270 тисяч та 271,8 тисячі відповідно.

В.о. директора аеропорту в Херсоні Ігор Званчук отримав у 2022 році 99,2 тисячі, у 2023 році — 175,8 тисячі гривень. Юрій Радов, в.о. аеропорту в Ізмаїлі задекларував у 2022 та 2023 роках 94,7 тисячі та 149,9 тисячі відповідно.

У 2022 році в.о. директора аеропорту у Тернополі Володимир Кулак заробив 270,1 тисячі гривень зарплати, в.о. директора аеропорту у Полтаві Станіслав Лелюк – 155,8 тисячі.

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