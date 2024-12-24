SR-71 Blackbird: уникальное топливо и новый заправщик для особенного самолета
Разработчики из Lockheed Corporation стремились создать машину для выполнения таких задач, которые были не под силу ни одному другому самолету. Но для этого требовался уникальный источник энергии с супернизкой температурой воспламенения и высокой термической стабильностью.
Ни один из существующих самолетов-заправщиков ВВС США не мог работать с топливом JP-7. Поэтому заправщик KC-135 пришлось модифицировать, чтобы приспособить к новому источнику топлива. В результате появилась модель KC-135Q — совершенно новый вариант самолета-заправщика.
Фокус перевел статью журналиста Харрисона Касса о стратегическом разведывательном самолете SR-71.
SR-71 Blackbird – один из самых примечательных самолетов в истории. Разработанный во время Холодной войны для дальней разведки, SR-71 служил как в ЦРУ, так и в ВВС США и работал на пределе технических возможностей.
Максимальная скорость SR-71 составляла 3 Маха, потолок высоты — 25 900 метров, а скорость набора высоты — 3 602 метра в минуту. Сверхзвуковой SR-71 мог летать так быстро и так высоко, что мог запросто обогнать ракету класса "земля-воздух".
Но для эксплуатации SR-71 на таких скоростях и высотах было необходимо много специализированного оборудования, что, в свою очередь, требовало больших инвестиций в исследования и разработки, а в некоторых случаях и создания специализированных компонентов, которые использовались только в SR-71. В частности, особого внимания требовал источник топлива, поскольку двигатели и поверхности SR-71 сильно нагревались при полете на скорости 3 Маха. Давайте рассмотрим требования, предъявляемые к топливу для SR-71.
Начиная с нуля
Как сообщает 19FortyFive, "каждый компонент Blackbird был специализированным и особенным; самолет должен был делать то, чего не умел ни один другой самолет. В результате SR-71 не имел практически никаких общих черт ни с одним другим самолетом". Каждая деталь SR-71 должна была быть профинансирована, спроектирована и построена с нуля. Как вы можете себе представить, проект оказался очень дорогим.
Топливоподача SR-71 тоже свидетельствует об уникальности самолета. Большинство реактивных самолетов, стоящих на вооружении армии США, могли работать на топливе JP-4, а позднее — JP-8, стандартизированном для американских и натовских платформ. Но ни один из этих видов топлива не подходил для SR-71. Почему? SR-71 генерировал температуры, превышающую температуру воспламенения топлива. Это означало, что его двигатель мог нагреваться до температуры, которая привела бы к воспламенению топлива, что, несомненно, было бы фатальным для всех находящихся на борту. Вместо этого для SR-71 требовался уникальный источник энергии, созданный с нуля. Ответом стало топливо JP-7 компании Pratt & Whitney, разработанное с супернизкой температурой воспламенения и высокой термической стабильностью. Ходят слухи, что температура воспламенения JP-7 была достаточно низкой, чтобы допустить контакт с открытым пламенем. Но если низкая температура воспламенения JP-7 позволяла безопасно обеспечить энергией прожорливый SR-71, у нового топлива была другая проблема: зажигание двигателя. И в этом случае необходимо было разработать специальное оборудование, которое позволило бы SR-71, заправленному JP-7, добиться зажигания двигателя. Решением стало впрыскивание триэтилборана (TEB) в двигатели SR-71 — сложная и дорогостоящая процедура, которая увеличила сложность и стоимость всего проекта.
Заправка топливом JP-7
Ни один из существующих самолетов-заправщиков ВВС США не мог работать с топливом JP-7. Поэтому заправщик KC-135 пришлось модифицировать, чтобы приспособить к новому источнику топлива. В результате появилась модель KC-135Q — совершенно новый вариант самолета-заправщика.
Хотя разработка нового самолета только для того, чтобы SR-71 мог дозаправляться в воздухе, может показаться излишеством, это было абсолютно необходимо для эксплуатации SR-71. Blackbird потреблял топливо настолько стабильно (от 16,3 до 19,9 тонны в час), что без дозаправки в воздухе SR-71 исчерпал бы свой запас топлива всего через 4 800 км, чего вряд ли хватило бы для дальнего разведывательного самолета. Напротив, дозаправка в воздухе каждые 90 минут была жизненно необходима для работы SR-71.
Об авторе
Харрисон Касс — журналист, пишущий об обороне и национальной безопасности, на счету которого более 1000 статей на темы, связанные с международными проблемами. Адвокат, пилот, гитарист и профессиональный хоккеист, Харрисон служил летчиком-стажером в ВВС США, но был демобилизован по состоянию здоровья. Получил степень бакалавра в колледже Лейк-Форест, степень доктора юриспруденции в Орегонском университете и степень магистра в Нью-Йоркском университете. Харрисон слушает группу Dokken.