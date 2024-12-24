SR-71 Blackbird: унікальне паливо і новий заправник для особливого літака

Розробники з Lockheed Corporation прагнули створити машину для виконання таких завдань, які були не під силу жодному іншому літаку. Але для цього було потрібне унікальне джерело енергії з супернизькою температурою займання і високою термічною стабільністю.

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Жоден із наявних літаків-заправників ВПС США не міг працювати з паливом JP-7. Тому заправник KC-135 довелося модифікувати, щоб пристосувати до нового джерела палива. У результаті з'явилася модель KC-135Q — абсолютно новий варіант літака-заправника.

Фокус переклав статтю журналіста Гаррісона Касса про стратегічний розвідувальний літак SR-71.

SR-71 Blackbird — один із найбільш примітних літаків в історії. Розроблений під час Холодної війни для дальньої розвідки, SR-71 служив як у ЦРУ, так і у ВПС США і працював на межі технічних можливостей.

Максимальна швидкість SR-71 становила 3 Маха, стеля висоти — 25 900 метрів, а швидкість набору висоти — 3 602 метри на хвилину. Надзвуковий SR-71 міг літати так швидко і так високо, що міг запросто обігнати ракету класу "земля-повітря".

Але для експлуатації SR-71 на таких швидкостях і висотах було необхідно багато спеціалізованого обладнання, що, своєю чергою, потребувало великих інвестицій у дослідження й розробки, а в деяких випадках і створення спеціалізованих компонентів, які використовувалися тільки в SR-71. Зокрема, особливої уваги потребувало джерело палива, оскільки двигуни і поверхні SR-71 значно нагрівалися під час польоту на швидкості 3 Маха. Розгляньмо вимоги, висунуті до палива для SR-71.

Літак повітряного спостереження SR-71 Фото: Архивное фото

Починаючи з нуля

Як повідомляє 19FortyFive, "кожен компонент Blackbird був спеціалізованим і особливим; літак мав робити те, чого не вмів жоден інший літак. У результаті SR-71 не мав практично жодних спільних рис із жодним іншим літаком". Кожна деталь SR-71 мала бути профінансована, спроєктована і побудована з нуля. Як ви можете собі уявити, проєкт виявився дуже дорогим.

Паливоподання SR-71 теж свідчить про унікальність літака. Більшість реактивних літаків, що стоять на озброєнні армії США, могли працювати на паливі JP-4, а пізніше — JP-8, стандартизованому для американських і натовських платформ. Але жоден із цих видів палива не підходив для SR-71. Чому? SR-71 генерував температури, що перевищували температуру займання палива. Це означало, що його двигун міг нагріватися до температури, яка призвела б до займання палива, що, безсумнівно, було б фатальним для всіх, хто перебуває на борту. Замість цього для SR-71 було потрібне унікальне джерело енергії, створене з нуля. Відповіддю стало паливо JP-7 компанії Pratt & Whitney, розроблене з супернизькою температурою займання і високою термічною стабільністю. Ходять чутки, що температура займання JP-7 була досить низькою, щоб допустити контакт із відкритим полум'ям. Але якщо низька температура займання JP-7 дозволяла безпечно забезпечити енергією ненажерливий SR-71, у нового палива була інша проблема: запалювання двигуна. І в цьому разі необхідно було розробити спеціальне обладнання, яке дало б змогу SR-71, заправленому JP-7, домогтися запалювання двигуна. Рішенням стало впорскування триетилборану (TEB) у двигуни SR-71 — складна та дорога процедура, яка збільшила складність і вартість усього проєкту.

Літак Lockheed SR-71 Blackbird Фото: Pinterest

Заправка паливом JP-7

Жоден із наявних літаків-заправників ВПС США не міг працювати з паливом JP-7. Тому заправник KC-135 довелося модифікувати, щоб пристосувати до нового джерела палива. У результаті з'явилася модель KC-135Q — абсолютно новий варіант літака-заправника.

Хоча розробка нового літака тільки для того, щоб SR-71 міг дозаправлятися в повітрі, може здатися надмірністю, це було абсолютно необхідно для експлуатації SR-71. Blackbird споживав паливо настільки стабільно (від 16,3 до 19,9 тонни на годину), що без дозаправлення в повітрі SR-71 вичерпав би свій запас пального лише через 4 800 км, чого навряд чи вистачило б для далекого розвідувального літака. Навпаки, дозаправлення в повітрі кожні 90 хвилин було життєво необхідним для роботи SR-71.

Про автора

Гаррісон Касс — журналіст, який пише про оборону і національну безпеку, на рахунку якого понад 1000 статей на теми, пов'язані з міжнародними проблемами. Адвокат, пілот, гітарист і професійний хокеїст, Гаррісон служив льотчиком-стажистом у ВПС США, але був демобілізований за станом здоров'я. Здобув ступінь бакалавра в коледжі Лейк-Форест, ступінь доктора юриспруденції в Орегонському університеті та ступінь магістра в Нью-Йоркському університеті. Гаррісон слухає гурт Dokken.