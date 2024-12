У Норвегії літак зі 165 пасажирами на борту ледь не впав у крижаний океан (відео)

Літак виїхав за межі злітно-посадкової смуги більш ніж на 150 метрів та зупинився лише за 15 метрів від обриву в крижаний океан, який оточує більшу частину аеродрому.

У Норвегії літак зі 165 пасажирами на борту ледь не впав у крижаний океан, тому що не зміг зупинитись та виїхав за межі злітно-посадкової смуги. Про це пише Need To Know.

Це був внутрішній рейс зі столиці Норвегії Осло до міста Мольде на північному узбережжі півострова Ромсдаль, який відбувся ще 19 грудня.

Зазначається, що літак перебував у повітрі 45 хвилин, а на його борту перебувало 165 пасажирів та шестеро членів екіпажу.

Boeing 737 11 років перебуває в експлуатації однієї з бюджетних авіакомпаній. Коли літак сідав в аеропорту Мольде, то виїхав за межі злітно-посадкової смуги більш ніж на 150 метрів та зупинився лише за 15 метрів від обриву в крижаний океан, який оточує більшу частину аеродрому.

Пасажирів евакуйовували за допомогою аварійних трапів та одразу в терміналі аеропорту були допитані слідчими, які розслідують інцидент.

Наразі невідомо, що саме стало причиною нестандартної ситуації, проте зазначається, що у цей день був дуже сильний вітер, а злітно-посадкова смуга була слизькою через низьку температуру.

Усім постраждалим надали необхідну допомогу одразу на місці події.

Аеропорт Молде тимчасово закрив злітно-посадкову смугу і призупинив усі польоти. Норвезьке управління з розслідування безпеки оцінює ситуацію.

