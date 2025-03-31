Перша в історії орбітальна ракета, запущена з території Європи, впала на Землю (відео)

Німецька компанія Isar Aerospace вперше в історії спробувала запустити в космос ракету Spectrum з європейського космодрому в неділю, 30 березня 2025 року. Але цей запуск завершився падінням і вибухом ракети всього через 18 секунд після старту. Причина катастрофи поки що невідома.

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Про це пише Space.

Нагадуємо, що в січні цього року, нова ракета-носій Starship американської компанії SpaceX, яка належить Ілону Маску, не зовсім вдало завершила черговий випробувальний політ. Верхній ступінь ракети вибухнув незабаром після запуску з території США. Схожа катастрофа сталася і в Європі.

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Ще жодну ракету не відправляли на орбіту з території Європи і це спробувала зробити компанія Isar Aerospace, коли її ракета Spectrum стартувала з космодрому Аннейя в Норвегії. Як видно на відео, незабаром після старту ракета впала на вкриту льодом поверхню і вибухнула.

У німецькій компанії поки що не знають, що стало причиною катастрофи, але відомо, що ракета впала з вимкненими двигунами, тож цілком імовірно, що диспетчери місії припинили політ, щойно ракета почала перекидатися в повітрі.

На борту ракети Spectrum не було жодного корисного навантаження. Згідно із заявою компанії Isar Aerospace, мета цієї місії полягала в зборі даних про те, як поводитиметься ракета під час першого польоту в космос.

Космодром Аннейя було відкрито на півночі Норвегії 2023 року, і це був перший запуск ракети в космос із цього стартового майданчика. Споруди космодрому були побудовані спеціально для Isar Aerospace і ракети Spectrum і, схоже, не постраждали внаслідок падіння ракети.

Висота ракети Spectrum становить 28 метрів. Для порівняння, висота ракети Falcon 9 компанії SpaceX становить 70 метрів. Фото: space.com

Висота ракети Spectrum становить 28 метрів. Для порівняння, висота ракети Falcon 9 компанії SpaceX становить 70 метрів. Компанія Isar Aerospace хоче використовувати ракету-носій Spectrum для виведення корисного навантаження вагою до 1000 кг на низьку навколоземну орбіту.

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