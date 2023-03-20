Мазепа и Украина: как Пушкин, Чайковский и Бродский воевали с украинской идентичностью

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От Богдана до Ивана не было у нас гетмана" — оценка, которую дал Ивану Мазепе украинский народ. Оценка безжалостна и не совсем справедлива к тем, кто в истории оказался между Богданом и Иваном, но таково мнение народа. Почти триста лет Российская империя и СССР воевали с его именем. Почти триста лет информационной войны, которые говорят о сервильности русской культуры в продвижении государственной пропаганды больше, чем что-либо другое.

Самый яркий эпизод этой войны:

Байрон написал поэму "Мазепа" в 1819 году. Она оказала большое влияние на современников и вызвала новую волну интереса и к гетману, и к феномену казачества и Украины в целом. Воспетый Байроном и Гюго, изображенный на десятках больших полотен, в частности Жерико, Делакруа, Верне, Буланже. Всего Мазепе посвящено 186 гравюр, 42 картины, 22 музыкальных произведения, 17 литературных произведений, 6 скульптур.

Для России это была опасная и недопустимая волна. Анафема очевидно не работала. Украину в Петербурге уже считали укрощенной, изысканная культура Гетманщины забыта и подменена второстепенной культурой малороссийскости, старшина стала дворянством, и Мазепа был взрывным напоминанием о том, что все могло быть иначе.

Пушкин написал "Полтаву" в 1828 году как акт пропаганды, чтобы банально сбить волну популярности "Мазепы" Байрона. Это была литературная анафема. Условно говоря, по этому конкретному делу Пушкин в XIX веке был никем иным, как современным Соловьевым на максималках.

Это была грандиозная информационная битва российской пропаганды против одного человека — Мазепы — и против стоящей за ним великой идеи — идеи Украины.

Все ресурсы российского государства и искусства были брошены на клеймение украинского гетмана. Из пушкинской "Полтавы" проросла и опера Чайковского, и гораздо более позднее украинофобское стихотворение Бродского "О независимости Украины", и многое другое.

Ненависть гениального Бродского к Украине — это квинтэссенция российсрусской либеральной мысли о нас (за очень отдельным исключением среди остальной русской интеллигенции). Имени Мазепы нет в тексте, но Бродский начинает свое произведение упоминанием о Полтаве и завершает обещанием, что когда украинцы в муках будут умирать, то будут цитировать "строчки из Александра, а не ложь Тараса".

Оказалось, что желание смерти украинцам привычное дело и для Бродского, и для Путина. Но, наконец, российская пропаганда от Пушкина до Бродского проиграла, а Мазепа — победил. Проиграет и Путин.

Президент Владимир Зеленский присвоил имя Ивана Мазепы 54-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск ВСУ, которая сейчас уничтожает российских захватчиков. А в октябре прошлого года в Турции спустили на воду корвет "Гетман Иван Мазепа" класса "Ada", строящийся для украинского флота.

Не будет второй Полтавы. Нынешнее поколение украинцев одержит победу. Мы добудем ее со словами Тараса на устах и под штандартом Ивана над головой. Такова будет точка в деле исторической справедливости. С Днем рождения, Гетман!

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