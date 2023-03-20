Си Цзиньпина подставили на встрече с Путиным

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Сегодня и завтра лидер Китая Си Цзиньпин проведет весьма неоднозначные встречи с разыскиваемым МУС за военные преступления Владимиром Путиным. Весьма неоднозначные во всех отношениях для китайского лидера, как во внешне, так и во внутриполитическом контексте.

Внешнеполитическая неоднозначность данного визита заключается в том, что Владимир Путин является обвиняемым и разыскиваемым Международным уголовным судом военный преступник. И сегодня Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником?

С одной стороны, Китай не ратифицировал Римский устав, а потому это не должно иметь для китайцев значения, с другой — в Китае существует традиционный культ ребенка, а Путин в розыске именно в связи с преступлениями в отношении детей.

То есть Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником, обвиняемым за преступления именно против детей?

Кроме того, буквально накануне прилета Си Цзиньпина в Москву стало известно о том, что в ЦАР были убиты 9 граждан Китая, предположительно наемниками ЧВК "Вагнер", руководитель которой Евгений Пригожин у Путина до недавно пользовался абсолютным доверием.

То есть Си Цзиньпинь должен будет жать руку и вести переговоры с военным преступником, который совершает преступления в отношении детей и особо приближенный головорез которого ответственен за убийство 9 граждан КНР?

Вот и скажите, что визит лидера Китая в Россию такой уж однозначный. Но меня в этой истории интересует вот что…

Это же насколько нужно быть "гением", чтобы перед визитом в Россию лидера Китая устроить бойню китайцам в ЦАР? Ведь такой шаг делает позицию Путина в общении с Си Цзиньпином весьма и весьма шаткой. И если это было сделано намеренно, так не спланированная ли это акция от Евгения Пригожина, которого отторгают из окружения и от потоков снабжения и финансирования, и таким образом он решил демонстративно отомстить Кремлю за немилость? Ведь ни для кого не секрет, что ЦАР — это основная площадка для базирования ЧВК "Вагнер" в Африке. Или..?

В октябре 2018 года Кремль заявил о намерении открыть представительство Министерства обороны в Центральноафриканской Республике. Соглашение было одобрено Министерством иностранных дел РФ и рядом других ведомств. Таким образом, МО РФ как конкурирующая фирма вполне легально и официально входило в ЦАР не только посредством своего ЧВК "Патриот", но и напрямую как структура, чего себе не смогло позволить ФСБ.

Тогда же прозвучало заявление бандформирования "Селека", выступающего против действующих властей ЦАР и требующего, чтобы подконтрольные правительственным войскам и их российским союзникам районы были оставлены в течение 48 часов. Самое интересное то, что НВФ "Селека" тесно сотрудничало с ЧВК "Вагнер" и даже обеспечивало сопровождение россиян в ходе их поездок и инспекции местных шахт. То есть угроза исходила не к ЧВК "Вагнер", а… А россиянам из состава МО РФ, которые зашли на территорию, которую за собой застолбил Евгений Пригожин при тесном взаимодействии с НВФ "Селека".

Это все к чему? Да к тому, что ЦАР давно стала площадкой для открытой конфронтации между ЧВК "Вагнер" и МО РФ. Именно в ЦАР была ликвидирована группа Орхана Джемаля, известного своей работой на МО РФ и ведшего расследование о деятельности ЧВК "Вагнер". Конкуренция и конфронтация между российскими силовыми структурами там коллапсирует и фонтанирует. А потому не удивлюсь, если убийство китайцев в ЦАР — это попытка подставить Пригожина, особенно после того как тот позволил себе начать критиковать и открыто враждовать с Сергеем Шойгу.

Вот такая многоходовочка с большим количеством неизвестных и переменных, но в любом случае, не играющая на пользу Путину и ставящая в весьма неоднозначное положение высокого китайского гостя в Москве. А все из-за чего? А все из-за грызотни пауков в банке.

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