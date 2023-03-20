Сі Цзіньпіна підставили на зустрічі з Путіним

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Сьогодні та завтра лідер Китаю Сі Цзіньпін проведе вельми неоднозначні зустрічі з розшукуваним МКС за воєнні злочини Володимиром Путіним. Дуже неоднозначні в усіх відносинах для китайського лідера як у зовнішньому, так і у внутрішньополітичному контексті.

Зовнішньополітична неоднозначність цього візиту полягає в тому, що Володимир Путін є обвинуваченим і розшукуваним Міжнародним кримінальним судом воєнним злочинцем. І сьогодні Сі Цзіньпінь повинен тиснути руку та вести переговори з воєнним злочинцем?

З одного боку, Китай не ратифікував Римський статут, а тому це не повинно мати значення для китайців, з іншого — у Китаї існує традиційний культ дитини, а Путін в розшуку саме у зв'язку зі злочинами щодо дітей.

Тобто Сі Цзіньпінь повинен тиснути руку та вести переговори з воєнним злочинцем, якого обвинувачують за злочини саме проти дітей?

Крім того, буквально напередодні прильоту Сі Цзіньпіна в Москву стало відомо про те, що в ЦАР було вбито 9 громадян Китаю, ймовірно, найманцями ПВК "Вагнер", керівник якої, Євгеній Пригожин, у Путіна донедавна мав абсолютну довіру.

Тобто Сі Цзіньпінь повинен буде тиснути на руку та вести переговори з воєнним злочинцем, який вчиняє злочини щодо дітей і особливо наближений головоріз якого відповідальний за вбивство 9 громадян КНР?

Ось і скажіть, що візит лідера Китаю в Росію такий вже однозначний. Але мене в цій історії цікавить ось що…

Це наскільки потрібно бути "генієм", щоб перед візитом у Росію лідера Китаю влаштувати бійню китайцям у ЦАР? Адже такий крок робить позицію Путіна в спілкуванні зі Сі Цзіньпіном вельми хиткою. І якщо це було зроблено навмисно, то чи не спланована це акція від Євгенія Пригожина, якого відкидають із оточення та від потоків постачання й фінансування, і так він вирішив демонстративно помститися Кремлю за немилість? Адже ні для кого не є секретом, що ЦАР — це основний майданчик для базування ПВК "Вагнер" в Африці. Чи..?

У жовтні 2018 року Кремль заявив про намір відкрити представництво Міністерства оборони в Центральноафриканській Республіці. Угода була схвалена Міністерством закордонних справ РФ і низкою інших відомств. Так МО РФ як фірма-конкурент цілком легально й офіційно входило в ЦАР не лише за допомогою свого ПВК "Патріот", а й як структура, чого собі не змогло дозволити ФСБ.

Тоді ж прозвучала заява бандформування "Селека", що виступає проти чинної влади ЦАР і вимагає, щоб підконтрольні урядовим військам і їхнім російським союзникам райони були залишені протягом 48 годин. Найцікавіше те, що НЗФ "Селека" тісно співпрацювало з ПВК "Вагнер" і навіть забезпечувало супровід росіян під час їхніх поїздок та інспекції місцевих шахт. Тобто загроза йшла не до ПВК "Вагнер", а… А росіянам зі складу МО РФ, які зайшли на територію, яку за собою застовпив Євгеній Пригожин за тісної взаємодії з НЗФ "Селека".

Це все до чого? Та до того, що ЦАР давно стала майданчиком для відкритої конфронтації між ПВК "Вагнер" і МО РФ. Саме в ЦАР було ліквідовано групу Орхана Джемаля, який був відомий своєю роботою на МО РФ і веденням розслідування про діяльність ПВК "Вагнер". Конкуренція та конфронтація між російськими силовими структурами там колапсує та фонтанує. А тому не здивуюся, якщо вбивство китайців у ЦАР — це спроба підставити Пригожина, особливо після того, як той дозволив собі почати критикувати Сергія Шойгу та ворогувати з ним.

Ось така багатоходівка з великою кількістю невідомих і змінних, але в будь-якому випадку вона не грає на користь Путіну та ставить у досить неоднозначне становище високого китайського гостя в Москві. А все через що? А все через гризню павуків у банці.

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