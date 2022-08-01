Путин должен быть остановлен. Поскольку настоящая цель России — только война

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Одесса, по которой в считанные часы после подписания соглашения о разблокировании экспорта зерна из южных портов Украины ударили российские ракеты, должна развеять любую наивность, если она у кого-то еще осталась.

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Для Владимира Путина прекращение огня сейчас лишь позволит его измотанной армии вторжения взять перерыв, чтобы впоследствии продолжить агрессию. Правда в том, что Путин не остановится, пока не будет остановлен. Поэтому призывы к прекращению огня, звучащие в Европе и Америке, совершенно неуместны.

Сейчас не время соглашаться на невыгодные предложения прекращения огня или мирных соглашений. Задача состоит в том, чтобы нанести поражение России и лишить ее возможности снова нападать на кого-либо в обозримой перспективе. При дальнейшей прочной и своевременной поддержке Украина готова и способна это сделать.

Никому кроме России не требовалась эта война, и ни одна другая страна не стремится к миру так, как Украина. Но прочный, надежный мир — а не бомба замедленного действия в виде замороженного конфликта — он возможен только после того, как Россия потерпит сокрушительное поражение на поле боя. Поэтому Украина должна победить. Только тогда Путин будет искать мир, а не войну.

Не то, чтобы россияне выдвигали конкретные предложения по прекращению огня. Российский министр иностранных дел заявляет, что его страна готова расширить географию военных целей. Но на следующий день он уже говорит, что Москва готова вести переговоры с Киевом "по широкому кругу вопросов". В конце июня представитель Путина предлагает Украине принять российские ультиматумы и сложить оружие, чтобы завершить войну. А на прошлой неделе заявляет, что Россия готова возобновить переговоры, но мяч на стороне Украины. Сложно сделать однозначный вывод из этих разрозненных заявлений. Понятно одно: Россия серьезно не относится к завершению конфликта.

Украина, США и наши европейские союзники должны говорить с Путиным на понятном ему языке: языке силы. С практической точки зрения это означает военное усиление Украины, ускорение поставок современной артиллерии и бронированных машин, а также экономическую поддержку, в частности дополнительную финансовую помощь.

Санкции должны усиливаться, бить по российскому экспорту, блокировать российские банки и ограничивать доступ России к морским транспортным перевозкам. Кто бы ни придирался к цене таких шагов, альтернатива — более обнаглевший Путин — гораздо хуже.

Я глубоко благодарен Соединенным Штатам и лично моему другу и коллеге госсекретарю Энтони Блинкену за помощь по безопасности и другую помощь, которую США оказали Украине. Я не менее благодарен и всем нашим партнерам в Европе и мире, которые стоят бок о бок с Украиной в это тяжелое время.

В то же время, скажу откровенно: военная помощь Украине — это не благотворительность, а необходимая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы. Украинская армия выйдет из этого конфликта, который является величайшей наземной войной в Европе с 1945 года, одной из сильнейших военных сил континента.

После того, как мы отразим российское вторжение, украинская армия продолжит преданно защищать безопасность и стабильность Европы, защищать демократию от любых посягательств авторитаризма.

Какой бы скепсис ни высказывали по поводу санкций — они работают, это свершившийся факт. А то, что Россия пытается всеми способами от них избавиться, даже предлагая разменять морскую блокаду украинских портов на снятие санкций, является лучшим свидетельством их эффективности.

Пытаясь нанести ущерб благосостоянию европейцев и американцев, Путин использует энергетику и продовольствие как оружие, целенаправленно накручивает мировые цены. Усиление санкций, ограничивающих способность России продолжать войну, это лучший способ покончить с такими его действиями.

При поддержке мира Украина уже стабилизировала линию фронта и готовится к возвращению контроля над территориями, которые до сих пор находятся под оккупацией России, прежде всего на стратегически важном юге.

Действительно, мы потеряли ряд позиций в Луганской области из-за потрясающего преимущества России в артиллерии. Но сейчас мы постепенно и уверенно выравниваем этот баланс благодаря тяжелому оружию, предоставляемому США и другими партнерами. В предыдущие недели Россия не смогла получить никаких существенных территориальных приобретений. Мы стремимся переломить ситуацию в свою пользу и выдавливать российские войска с нашей земли.

В этом контексте Украина призывает партнеров усиливать поддержку и отвергать фейковые "мирные инициативы" со стороны России. Мы также призываем не обращать внимание на нарратив о так называемой "усталости от войны", подпитываемой российской пропагандой. Всякая война утомительна, но мы должны быть выносливыми. Цена поражения — уничтоженная Украина, расколотый Запад и обнаглевшая Россия — слишком велика, чтобы поощрять такой сценарий.

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Перевод focus.ua﻿