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На одной волне. О чем говорит желто-голубая обувь Елены Зеленской и Джилл Байден

"В межгосударственных отношениях одна деталь протокола или одежды может сказать больше, чем все заявления. Много вопросов: желтая и голубая обувь первых леди Украины и США — это совпадение или продуманный протокольный жест? На самом деле это ни первое, ни второе". Мнение.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины
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обувь, елена зеленская, джилл байден
Во время встречи Елена Зеленская и Джилл Байден были обуты в обувь цветов украинского флага

Это не результат предварительной договоренности и не случайность. Это еще одно подтверждение, что Украина и США во всех отношениях находятся на одной волне.

Первая леди Елена Зеленская провела чрезвычайно успешный визит в США. Ей, а вместе с ней Украине и нашей справедливой войне за свободу против российской агрессии и террора, сегодня посвящены первые полосы всех американских газет. Действительно, в США давно не принимали иностранных гостей с такой симпатией.

Встреча с американской президентской четой и выступление перед обеими палатами Конгресса США являются самыми высокими проявлениями уважения к иностранному государству со стороны Соединенных Штатов. Впервые в истории США оказали такую честь первой леди. И это была именно супруга президента Украины. Мы высоко ценим это проявление уважения к нашему государству.

Первая леди обратилась к членам Конгресса США с сильной речью, которую они слушали со слезами на глазах. Елена Зеленская говорила не только как супруга президента, а как мать и дочь, которая говорит от имени детей и родителей Украины.

Это была речь о невыразимой боли, о людях, чьи судьбы оборвала или изуродовала варварская российская война и ракетный террор, об украинской смелости. О необходимости предоставить Украине системы ПРО и оружие для защиты жизней, защиты наших детей от российских варваров. Конгресс прерывал выступление аплодисментами и еще долго аплодировал стоя после его окончания.

Елена Зеленская также встретилась с моим коллегой, государственным секретарем США Энтони Блинкеном, администратором USAID Самантой Пауэр, американскими power women, получила награду для украинского народа Dissident Human Rights Award, посетила Мемориал жертвам Голодомора 1932-1933 годов.

Этот визит укрепил поддержку Украины со стороны США, которая так необходима для дальнейшего предоставления тяжелого вооружения, признания России государством-спонсором терроризма и введения дальнейших жестких санкций против РФ.

Мы делаем все для нашей страны – по классическим канонам и с помощью нестандартных шагов. Дипломатия первой леди – это нестандартный, но действенный шаг. Украина победит, а российское зло будет наказано.

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