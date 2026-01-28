Плюсы и минусы "вагонов несокрушимости": что показал тестовый визит на один из таких объектов

Так случилось, что имела возможность протестировать вагоны несокрушимости "Укрзалізниці" на вокзале в Холме (вернее на станции, где нет вокзала) буквально на второй день их установки.

Это два вагона: "детский" и "художественный". Детский — обычный купейный вагон, куда можно зайти, сесть или по желанию даже лечь на полку и положить ребенка. Можно даже поспать. Там очень тепло и есть горячий чай.

Художественный вагон устроен как кафе, это открытое пространство со столами и сиденьями. Там тоже очень тепло, есть розетки и художественные фото о нашей несокрушимости в качестве духовной еды. Впрочем, вагоны соединены между собой, так что чай из детского можно принести в художественный, сесть за столик и пить его, греясь и заряжая телефон.

Відео дня

Из минусов: вагоны стоят на дальнем перроне и добраться до них с первого перрона, куда прибывает поезд "Укрзализныци", можно только через верхний переход — высоченный старый советский переход с тремя лестничными маршами вверх и вниз. Я понимаю, что место расположения вагонов выбирали не мы, просто говорю как есть.

Из плюсов: самый дружелюбный в мире сотрудник "Укрзализныци", который занимается этими вагонами. Он не сидит внутри (внутри проводница готовит чай), а торчит на платформе, высматривая потенциальных искателей помощи. Он машет им руками, зазывая внутрь, приветливо улыбается, а главное — бежит аж на лестницу помочь нести чемодан или детскую тележку. Он также взял под опеку иностранного гостя из экзотической страны, за которого на украинском просила девушка в его телефоне, и пообещал ей проследить, чтобы он сел на нужный поезд. В общем, у нас теперь есть своя точка на холмском вокзале.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно