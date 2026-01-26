Можно с животными: что предлагают "Вагоны несокрушимости" на Киевщине

В Киевской области работают 19 "Вагонов несокрушимости". Это мобильные пункты обогрева, обустроенных на базе железнодорожных вагонов "Укрзализныци".

"Вагоны несокрушимости" развернули в Фастове, Броварах, Борисполе, Василькове, Вишневом, Буче, Бородянке, Ирпене и Белой Церкви, сообщили в Киевской областной военной администрации.

В сообщении отметили, что инициатива реализована благодаря сотрудничеству Министерства развития общин и территорий Украины, "Укрзализныци" и Киевской ОГА с целью поддержки жителей Киевщины в сложных условиях, вызванных вражескими атаками.

В каждом из таких вагонов есть отопление, возможность зарядить телефоны и другие гаджеты, холодильник и микроволновка, стабильная связь через Starlink, детское купе с играми, книгами и мультфильмами, а также отдельные pet-friendly купе для тех, кто придет с домашними любимцами.

Кроме "Вагонов несокрушимости" в Киевской области функционируют еще 495 Пунктов несокрушимости, а также дополнительно работают 11 палаток ГСЧС. В этих локациях можно согреться, воспользоваться интернетом, выпить горячего чая и подзарядить телефоны и другие электронные устройства.

С адресами Пунктов несокрушимости в каждой громаде Киевской области можно ознакомиться на официальных страницах громад, на сайте КОГА по ссылке или в чатботе https://t.me/kyivregion_bot.

Также информация о работе стационарных Пунктов несокрушимости доступна на сайте nezlamnist.gov.ua и в приложении "Дія".

Напомним, в МВД и ГСЧС рассказывали, какие электроприборы можно заряжать в Пунктах несокрушимости. Так, зарядные станции можно заряжать только если позволят дежурные.

А в Киеве обустраивают мобильные опорные пункты. Один из них расположен во дворе многоэтажек в Деснянском районе. На Троещине, в частности возле ТРЦ "Район", начали устанавливать пункты ночлега для граждан.