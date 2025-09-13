Секрет успеха "Малевича" — три причины посмотреть украинский хит

Related video

Дисклеймер: этот пост написан человеком с профдеформацией. Даже с несколькими профдеформациями. Это сразу будет видно в тексте, но я на всякий случай еще буду специально обозначать те места, где вместо меня говорит моя профдеформация.

Еще один дисклеймер: в тексте есть матюки.

Последний дисклеймер: я не кинокритик, это не рецензия, я никого не знаю, поэтому никого не тегаю, просто проходила мимо.

Я вот была на премьере фильма "Малевич", который выходит в прокат и которого лично я ждала с тех пор, как услышала об этом проекте (профдеформация!) от Татьяны Филевской. Должна сказать, фильм произвел на меня очень сильное и очень неоднородное впечатление.

Там сначала вроде как фрагмент о нашей войне, это довольно мило, тики почти все время е...утся (военный приехал навестить свою девушку, а не что вы вот себе уже напридумывали). Затем, наконец, начинается собственно Малевич — но там как-то, видимо по инерции, тоже продолжают е...аться, причем совершенно немотивированно и не по делу. Наконец фильм, очевидно, выполняет свои обязательства перед обществом (показали о войне) и перед современным киноискусством (пое...ались в кадре) — и медленно начинается собственно о Малевиче, футуризме, супрематизме, ценности искусства и роли художника, и это все действительно интересное (профдеформация!).

И здесь мой шок был в шоке. Потому что оказалось, что об этом всем можно рассказать увлекательно, живо, остроумно и понятно. Каждое слово диалогов — в цель, каждая реплика — золотая. Там в основной линии Малевич (Виталий Ажнов) все время конкурирует с Татлиным (Александр Новиков), и их дуэт — это просто офигенная история и замечательная, сильная актерская игра. Хочется прям непрерывно смотреть эту историю, но, к сожалению, фильм еще несколько раз прерывается на войну и пое....аться, впрочем, надо отдать должное, это все уже на скорую руку. Малевича с Татлиным становится все больше, социальной ответственности и современного киноискусства все меньше — и это прям очень радует. Фильм заканчивается, а ты хочешь узнать, что же там дальше, хочешь еще раз увидеть и услышать на экране этот дуэт.

Одна из классических картин Казимира Малевича

А теперь извините, я на время прерву нормальный человеческий рассказ и перейду на истерический крик. Обалдеть!!! Татлин!!! В смысле — актер, который его сыграл. Только ради этого есть смысл посмотреть этот фильм. Невероятный актер Александр Новиков, которого я сегодня утром еще не знала, а сейчас уже обожаю. Это что-то невероятное, вы все станете его фанатами. Ну вот видели Камбербэтча? Так вот — ничего общего, ну вот вообще не похоже, просто совсем другое, но так же офигенно. Хочу отдельный фильм про Татлина с этим актером, можно? А лучше сериал. Все, прекратила кричать, рассказываю дальше.

Хотя что тут еще рассказывать? Понимаете, фильм очень неровный. Кадр гуляет, у людей, у которых по работе должно быть четкое ощущение времени, этого ощущения нет — ну то есть одежда 1910-х, 1920-х и 1930-х годов, бляха, это вообще не одно и то же, она на самом деле ОЧЕНЬ отличается (профдеформация!), и, я открою тайну, и мебель тоже (профдеформация!). Свет, как в сериале, и полно фальшивых интонаций. Да что я вам рассказываю, вы что, нашего кина не видели? Но периодически сквозь все это прорывается очень живой настоящий рассказ, и я несколько раз ловила себя на простой мысли: даже если это все ээээ немного несовершенно, все равно никто другой вместо нас не расскажет нашу историю. Никто другой вместо нас не расскажет нашу историю — нам самим.

А, еще хочу добавить, что этот проект — чемпион по мерчу и коллаборациям. Духи "Малевич", сумочки "Малевич", кремы для кожи, платья, юбки и еще куча всего, в городе сейчас есть меню "Малевич" — десятки брендов захотели как-то отметить выход этого фильма, и это прекрасно. Наконец-то маскультура работает в одном направлении с культурой, так сказать, официально, а не перпендикулярно, как всегда.

Сходите на фильм, вы меня еще за Татлина поблагодарите.

