Надо же Катрусечку кормить! Как украинцы аистов спасают

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Сорри, но я не могу удержаться. Ну вы знаете, есть канал про аистов, Одарка и Грицик, в заповеднике установили камеру возле гнезда, нарезают интересные моменты на видео и сотрудник комментирует. Замечательная идея, но я не об этом. Там, короче, вылупились 5 птенцов и комментатор говорит — еды не хватает, один самый маленький слабенький, да еще и мать его сильно клюнула. И там под постом комменты — собственно, я именно ради них пишу. Передаю главные месседжи. Это невероятно.

сиди теперь после прилетов целый день думай об этом птенце, как там он

заберите птенца, сидит взрослый человек, комментирует он, видишь, вместо того, чтобы что-то сделать

Ну и что, что заповедник, надо спасать малышей.

я видела в той, той и той стране, как кормят (ссылка на видео)

можем и сбор здесь открыть, если что, оно не сложно — ребенку собрать

да заберите уже, наконец! Сколько можно, сердце встанет так волноваться

Говорите, научные стандарты, невмешательство, культура наблюдения, вежливое любопытство относительно природных процессов? А вот в с**ку себе засуньте, вместо этого мы выбираем — эмпатию, неравнодушие и действенную помощь. Потому что мы выбираем возможность влиять, менять ситуацию и принимать собственные решения вопреки обстоятельствам. Европейцы не поймут, если что.

Почитайте комменты, там феерия, сделали мой вечер. Нет нигде в мире больше таких людей, как наши )

P.S. Чтобы почитать комментарии, надо перейти по ссылке

Комментаторы решили, что этот маленький аистенок — Катруся Фото: Лелека Грицько

P.P.S. Заповедник уже выпустил специальное разъяснение — "почему мы не спасаем птенцов", там все по науке разложено. Честно — я не думаю, что это им поможет.

P.P.P.P.S. Обалдеть, я же забыла! Они же ее еще и назвали!!! Причем абсолютно в нашем стиле, очень ультимативно. Ну то есть там было 5 имен и никто не знает, кто там мальчик, а кто девочка, но комментаторы решили, что эта малышка — Катруся. И людей просто разрывает, как там Катруся и надо же Катрусечку спасать. Катрусю. Хорошо.

P.P.P.P.P.S. Из лучшего:

- да они же все уже как родные, конечно, надо помочь

- если Катруся пропадет, я отпишусь.

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