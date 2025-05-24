Надо же Катрусечку кормить! Как украинцы аистов спасают
"Мы выбираем — эмпатию, неравнодушие и действенную помощь. Потому что мы выбираем возможность влиять, менять ситуацию и принимать собственные решения даже несмотря на обстоятельства. Европейцы не поймут, если что", — журналистка Зоя Звиняцковская написала о главных качествах украинцев и их невероятной любви к природе и ее созданиям — большим и малым, прекрасным и удивительным.
Сорри, но я не могу удержаться. Ну вы знаете, есть канал про аистов, Одарка и Грицик, в заповеднике установили камеру возле гнезда, нарезают интересные моменты на видео и сотрудник комментирует. Замечательная идея, но я не об этом. Там, короче, вылупились 5 птенцов и комментатор говорит — еды не хватает, один самый маленький слабенький, да еще и мать его сильно клюнула. И там под постом комменты — собственно, я именно ради них пишу. Передаю главные месседжи. Это невероятно.
- сиди теперь после прилетов целый день думай об этом птенце, как там он
- заберите птенца, сидит взрослый человек, комментирует он, видишь, вместо того, чтобы что-то сделать
- Ну и что, что заповедник, надо спасать малышей.
- я видела в той, той и той стране, как кормят (ссылка на видео)
- можем и сбор здесь открыть, если что, оно не сложно — ребенку собрать
- да заберите уже, наконец! Сколько можно, сердце встанет так волноваться
Говорите, научные стандарты, невмешательство, культура наблюдения, вежливое любопытство относительно природных процессов? А вот в с**ку себе засуньте, вместо этого мы выбираем — эмпатию, неравнодушие и действенную помощь. Потому что мы выбираем возможность влиять, менять ситуацию и принимать собственные решения вопреки обстоятельствам. Европейцы не поймут, если что.
Почитайте комменты, там феерия, сделали мой вечер. Нет нигде в мире больше таких людей, как наши )
P.S. Чтобы почитать комментарии, надо перейти по ссылке
P.P.S. Заповедник уже выпустил специальное разъяснение — "почему мы не спасаем птенцов", там все по науке разложено. Честно — я не думаю, что это им поможет.
P.P.P.P.S. Обалдеть, я же забыла! Они же ее еще и назвали!!! Причем абсолютно в нашем стиле, очень ультимативно. Ну то есть там было 5 имен и никто не знает, кто там мальчик, а кто девочка, но комментаторы решили, что эта малышка — Катруся. И людей просто разрывает, как там Катруся и надо же Катрусечку спасать. Катрусю. Хорошо.
P.P.P.P.P.S. Из лучшего:
- да они же все уже как родные, конечно, надо помочь
- если Катруся пропадет, я отпишусь.
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