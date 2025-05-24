Треба ж Катрусечку годувати! Як українці лелек рятують
"Ми обираємо — емпатію, небайдужість і дієву допомогу. Бо ми обираємо можливість впливати, змінювти ситуацию та ухвалювати власні рішення навить попри обставини. Європейці не зрозуміють, якщо що", — журналістка Зоя Звиняцковська написала про головні якості українців та їх неймовірну любов до природи та її створінь — великих і малих, прекрасних і дивовижних.
Сорі, але я не можу втриматись. Ну ви знаєте, є канал про лелек, Одарка і Грицик, в заповіднику встановили камеру біля гнізда, нарізають цікаві моменти на відео і співробітник коментує. Чудова ідея, але я не про це. Там, корочє, вилупилися 5 пташенят і коментатор каже — їжі не хвата, одне найменше слабеньке, та ще й мати його добряче дзьобнула. І там під постом коменти — власне, я саме заради них пишу. Передаю головні меседжи. Це неймовірно.
- сиди тепер після прильотів цілий день думай про це пташеня, як там воно
- заберіть пташеня, сидить доросла людина, коментує воно, бач, замість щось зробити
- ну і що що заповідник, треба рятувати малечу
- я бачила в тій, тій і тій країні, як годують (посилання на відео)
- можемо і збір тут відкрити, якщо що, воно не складно — дитині зібрати
- та заберіть вже, нарешті! Скікі можна, серце стане так хвилюватись
Кажете, наукові стандарти, невтручання, культура спостереження, ввічлива цікавість щодо природних процесів? А от в с**ку собі засуньте, замість цього ми обираємо — емпатію, небайдужість і дієву допомогу. Бо ми обираємо можливість впливати, змінювти ситуацию та ухвалювати власні рішення навить попри обставини. Європейці не зрозуміють, якщо що.
Почитайте коменти, там феєрія, зробили мій вечір. Нема ніде в світі більше таких людей, як наші )
P.S. Щоб почитати коментарі, треба перейти за лінком
P.P.S. Заповідник вже випустив спеціальне роз'яснення — "чому ми не рятуємо пташенят", там все по науці розкладено. Чесно — я не думаю, що це їм допоможе.
P.P.P.S. Обоже, я ж забула! Вони ж її ще й назвали!! Причому абсолютно в нашому стилі, дуже ультимативно. Ну тобто там було 5 імен і ніхто не знає, хто там хлопчик, а хто дівчинка, але коментатори вирішили, що оце мале — Катруся. I людей просто розріиває, як там Катруся і треба ж Катрусечку врятувати. Катрусю. Окей
P.P.P.P.S. З найкращого:
- та вони ж всі вже як рідні, звісно треба допомогти
- якщо пропаде Катруся, я відпишусь.
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