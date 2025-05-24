Треба ж Катрусечку годувати! Як українці лелек рятують

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Сорі, але я не можу втриматись. Ну ви знаєте, є канал про лелек, Одарка і Грицик, в заповіднику встановили камеру біля гнізда, нарізають цікаві моменти на відео і співробітник коментує. Чудова ідея, але я не про це. Там, корочє, вилупилися 5 пташенят і коментатор каже — їжі не хвата, одне найменше слабеньке, та ще й мати його добряче дзьобнула. І там під постом коменти — власне, я саме заради них пишу. Передаю головні меседжи. Це неймовірно.

сиди тепер після прильотів цілий день думай про це пташеня, як там воно

заберіть пташеня, сидить доросла людина, коментує воно, бач, замість щось зробити

ну і що що заповідник, треба рятувати малечу

я бачила в тій, тій і тій країні, як годують (посилання на відео)

можемо і збір тут відкрити, якщо що, воно не складно — дитині зібрати

та заберіть вже, нарешті! Скікі можна, серце стане так хвилюватись

Кажете, наукові стандарти, невтручання, культура спостереження, ввічлива цікавість щодо природних процесів? А от в с**ку собі засуньте, замість цього ми обираємо — емпатію, небайдужість і дієву допомогу. Бо ми обираємо можливість впливати, змінювти ситуацию та ухвалювати власні рішення навить попри обставини. Європейці не зрозуміють, якщо що.

Почитайте коменти, там феєрія, зробили мій вечір. Нема ніде в світі більше таких людей, як наші )

P.S. Щоб почитати коментарі, треба перейти за лінком

Коментатори вирішили, що оце мале лелеченя — Катруся Фото: Лелека Грицько

P.P.S. Заповідник вже випустив спеціальне роз'яснення — "чому ми не рятуємо пташенят", там все по науці розкладено. Чесно — я не думаю, що це їм допоможе.

P.P.P.S. Обоже, я ж забула! Вони ж її ще й назвали!! Причому абсолютно в нашому стилі, дуже ультимативно. Ну тобто там було 5 імен і ніхто не знає, хто там хлопчик, а хто дівчинка, але коментатори вирішили, що оце мале — Катруся. I людей просто розріиває, як там Катруся і треба ж Катрусечку врятувати. Катрусю. Окей

P.P.P.P.S. З найкращого:

- та вони ж всі вже як рідні, звісно треба допомогти

- якщо пропаде Катруся, я відпишусь.

Джерело.

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