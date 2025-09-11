Фильм "Малевич": какой получилась новая история о знаменитом украинском художнике

Related video

В отечественный прокат выходит украинская картина "Малевич", одна из наиболее ожидаемых премьер осени 2025 года. Режиссером выступила Дарья Онищенко ("Забытые"), а самого художника Казимира Малевича сыграл украинский актер Виталий Ажнов.

Помимо звезд картины и съемочной команды, на премьере фильма в Киеве появились многочисленные украинские знаменитости от кинематографа, музыканты, телеведущие, дизайнеры. В общем, премьера стала грандиозным светским событием после сезона Недели моды в начале сентября. В общей сложности на нее были приглашены более 600 человек.

Итак, о чем наш "Малевич" 2025 с Виталием Ажновым

Дореволюционный Петроград (нынешний Санкт-Петербург) 1915 года. Юный Казимир Малевич (Виталий Ажнов) ставит беспрецедентные для своего времени театральные постановки, чем привлекает внимание как художник-авангардист. Он молод, импульсивен и очень самоуверен.

Художник в своем рвении доказать себе самого себя в буквальном смысле заменяет религию искусством, решив повесить свою картину "Черный квадрат" вместо иконы Богородицы в угол выставочного зала.

Помимо собственной футуристической выставки "0,10", Малевич получает победу в раунде противостояния со своим извечным конкурентом – художником Владимиром Татлиным, публично посылая его на*ер в ответ на обвинения в плагиате.

На этой же выставке в Петрограде главный герой знакомится со своим будущим антагонистом – художником Николаем Медведевым (Алексей Горбунов). Медведев ненавидит новое искусство и все, что связано с прогрессом в искусстве. Позже он станет чекистом.

Медведев – выдуманный персонаж, призванный олицетворять давление постреволюционного режима, а позже – и всей советской власти на любое инакомыслие, в первую очередь, в среде творческой интеллигенции. НКВдешник, преследующий авангардистов. Изначально он – ведь и сам художник, наследующий жанр реализма в искусстве, но постепенно Медведев эволюционирует в приземленного озлобленного чиновника, которому претит любая форма свободы.

Далее мы наблюдаем за новыми периодами из жизни Казимира Малевича: 1925 и 1932 годы, когда он руководит мастерской в Народном художественном училище в Витебске (Беларусь) под руководством Марка Шагала.

В этом периоде Малевич теряет супругу Софию (Кристина Федорак), которая умерла от туберкулеза. Его не выпускают заграницу. Далее он пребывает в смысловом и часто физическом противостоянии с представителями советской диктатуры в лице упомянутого выше Медведева. Последний стремится сломать карьеру Малевичу и, конечно же, избавиться от него физически.

Алексей Горбунов в роли Николая Медведева Фото: Кадр из фильма

К слову, давление на украинцев со стороны россиян раскрывается также через отношения Медведева с его гражданской женой Одаркой (Ирма Витовская). Он называет ее "деревенской девкой" и демонстрирует унизительное отношение к ней. Сама же Одарка сочувствует Малевичу и болеет душой за уничтожаемое украинское село, откуда она родом и куда, по словам Медведева, "сейчас лучше не ехать".

Идейно периоды жизни Малевича с 1925-го по 1932-й похожи – это противостояние с "советами", заключение, работа с учениками, боль от невозможности побороть кровожадную систему, а еще – знакомство с третьей женой – Натальей Манченко (Марина Кошкина).

В фоновом режиме мы наблюдаем за "крестьянским" периодом Малевича в творчестве. Впрочем, и заканчивают фильм безликие крестьяне с полотен Малевича.

Каким получился Казимир Малевич Виталия Ажнова

Для актера Виталия Ажнова главная роль в фильме "Малевич" — дебютная на большом экране. И, конечно, было интересно увидеть, каким получится дерзкий художник-авангардист в исполнении одного из наиболее востребованных молодых украинских актеров.

Зритель получил импульсивного, надрывного, утонченного и отчаянного революционера от искусства с масштабной личностной драмой ввиду внутренних противоречий, выраженных через дерзкое творчество, и парижским вайбом 1930-х годов. И, похоже, в этом "виноват" богемный аристократизм, присущий Виталию Ажнову.

Именно таким увидела режиссер Дарья Онищенко своего Казимира Малевича. И именно таким он удачно вплетается в декорации и музыкальное сопровождение картины.

Виталий Ажнов (слева) блестяще воплотил образ Казимира Малевича на экране Фото: Кадр из фильма

Фильм создавали в сотрудничестве четырех стран: Украины, Сербии, Италии и Швейцарии. Производство осуществляла кинокомпания 435 Films. Автором идеи и продюсером стала Анна Паленчук.

В 2024 году ленту представили на кинофестивале "Молодость". И тогда она получила волну критики за ряд исторических и биографических несоответствий.

Однако картину Онищенко стоит рассматривать, скорее, как иллюстрацию коллективной боли украинского народа, имплементированную в исторические декорации и переданную зрителю устами знаменитой исторической фигуры, нежели как биографическое повествование. И в этом смысле создатели картины оказались последовательными.

