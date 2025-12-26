Новый фильм ужасов "Анаконда": крутая самоирония и пародия на идею ремейков

С первой сцены мы наблюдаем за самоироничными попытками режиссера Тома Гормикана ("Невыносимая тяжесть огромного таланта") создать гнетущую атмосферу. Впрочем, эти попытки рассыпаются в пыль, как и стоило ожидать от режиссера, чей конек – легкая сатира.

О чем фильм "Анаконда" 2025

После многих лет в статусе начинающего кинорежиссера Дуг ( Джек Блэк) прозябает на дурацкой работе, снимая свадьбы в родном городе. Его друг детства Грифф ( Пол Радд ) не отказывается от своей мечты: он работает актером в Лос-Анджелесе. Ну, как работает? Снимается в эпизодах телевизионных сериалов, впрочем, и оттуда его увольняют.

Когда давние друзья встречаются на дне рождения Дуга, Грифф устраивает им сюрприз после застолья. По его словам, он получил права на ремейк "Анаконды", фильма ужасов, который они с другом любили смотреть в подростковом возрасте.

Герой Пола Рада предлагает снять собственную версию "Анаконды", правда, при условии отсутствия бюджета. Зато они смогут снимать фильм, как всегда мечтали.

Дуг, конечно сомневается, понимая всю степень сумасшествия идеи друга, но в итоге соглашается. К ним присоединяются Кенни (Стив Зан) и Клэр (Тандиве Ньютон). Вся команда оказывается на утлом суденышке в Амазонии в компании дрессированной змеи Сантьяго.

Аутсайдеры-мечтатели (герои картины) демонстрируют всю нелепость многочисленных перезапусков известных фильмов, которые часто выглядят дешевой пародией на культовый оригинал, причем неважно, какой бюджет потрачен на картину.

Вся ирония происходящего ярко продемонстрирована в монологе героя Блэка, когда тот пускается в рассуждения, является ли "Анаконда" неким переосмыслением или стала духовным продолжением популярного триллера.

К слову, Пол Радд выглядит очень забавно с зубочисткой во рту, изображая крутого парня. Впрочем, актерский дуэт Блэк – Радд тянет на "дуэт великолепия" или перспективную актерскую пару сильных комедийных актеров.

Из важных различий – новая змея в "Анаконде" выглядит больше, чем в оригинале 1997 года. А еще она смешная и способна улучшить настроение. Ведь ничто так не украшает вечер, как черная комедия с хорошими актерами.

