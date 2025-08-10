Глоток отравленного воздуха: зачем нам продолжение сериала "Уэнздей"

Related video

Прошло уже три года с момента выхода первой части сериала о девочке с вайбом заброшенного склепа, но Уэнздей совсем не изменилась: все та же едкая энергия и токсичное выражение лица, сдобренное могильным чувством юмора, минорной интонацией речи и абсолютным презрением к окружающим.

Трейлер второго сезона сериала "Уэнздей"

"Я не эволюционирую", — однажды замечает о себе Уэнздей. И она не права: никаких изменений с героиней не произошло. Все то же абсолютное презрение, вызывающее неизменное почтение окружения и поклонников, заскучавших по героине Ортеги.

Вообще, создается впечатление, что Дженна Ортега однажды пришла в этот мир, чтобы воплотить образ из мира теней Тима Бертона. Ведь сериал в 2022 году стал таким вирусным именно благодаря ей.

Итак, новый семестр в академии Невермор и Уэнздей – новоявленная звезда, спасшая учебное заведение для изгоев от уничтожения, становится объектом обожание для студентов, что совершенно ее не радует.

Семейка Аддамс в полном составе Фото: Netflix

"Мне больше нравилось, когда меня боялись и ненавидели", — комментирует она зычным голосом повышенный интерес к собственной персоне.

"Ты теперь своего рода знаменитость после спасения школы от демона-паломника", — объясняет местная "светская львица" Бьянка (Джой Сандей).

Кто, возможно, забыл, демон-паломник – объект суматохи кульминации первого сезона, которого воскресила учительница ботаники с необъяснимой и абсолютной тягой к разрушению – Мэрилин Торнхилл. (Кристина Риччи).

Позже зрители и Уэнздей оказываются перед новой угрозой – серийным убийцей из Канзас-Сити (он коллекционирует кукол).

Мы узнаем, что Уэнздей на каникулах выслеживала Скальпера. Но на пороге новая опасность для героини – неизвестный враг, таинственный преследователь, появившийся в конце первого сезона, который уверен, что наша могильная героиня должна за что-то заплатить.

Кроме того, Уэнздей видит кошмары о гибели своей соседки по комнате Эммы (Энид Мейерс). А еще, местного детектива насмерть заклевали вороны.

Кадр из сериала "Уэнздей" Фото: Netflix

Словом, нас ждет немало интересного и загадочного в этих двух частях второй части этого долгожданного мистического безобразия, здесь мы точно не будем разочарованы.

Нельзя не заметить появление во второй части нового героя – Барри Дорта (Стив Бушеми). Конечно же, нас ожидает возвращение Мортиши Адамс (Кэтрин Зета-Джонс). К слову, ее здесь будет больше.

Стив Бушеми сыграл в сериале нового директора школы Невермор Фото: Netflix

Игра Дженны Ортеги во второй части стала еще более отточенной, достоверной и вовлекающей. Мрачная харизма героини, способная напугать стаю воронов, гарантирует продолжению не меньший успех, чем первый сезон.

В общем и целом, вторая часть выглядит логичным продолжением первой и, в этом смысле, мы просто получаем все, что ожидали. Та же динамика, набор загадок и шуток, активность героев и их смысловое наполнение.

"Не возносите меня на пьедестал, — рекомендует Уэнздей одноклассникам во время своей почетной речи в академии Невермор. — Единственное, куда я вас приведу — это вниз со скалы". И кто с этим поспорит?

А перед премьерой сериала Дженна Ортега записала небольшое обращение для украинцев.

Напомним, ранее Фокус писал, каким получился новый фильм о графе Дракуле, снятый Люком Бессоном. Теперь это история любви сквозь века.