Ковток отруєного повітря: навіщо нам продовження серіалу "Венздей"

Related video

Минуло вже три роки з моменту виходу першої частини серіалу про дівчинку з вайбом занедбаного склепу, але Венздей зовсім не змінилася: та сама їдка енергія і токсичний вираз обличчя, приправлений могильним почуттям гумору, мінорною інтонацією мови й абсолютним презирством до оточення.

Трейлер другого сезону серіалу "Венздей"

"Я не еволюціоную", — одного разу зауважує про себе Венздей. І вона не має рації: жодних змін з героїнею не відбулося. Усе те саме абсолютне презирство, що викликає незмінну повагу оточення і шанувальників, які занудьгували за героїнею Ортеги.

Взагалі, складається враження, що Дженна Ортега одного разу прийшла в цей світ, щоб втілити образ зі світу тіней Тіма Бертона. Адже серіал у 2022 році став таким вірусним саме завдяки їй.

Отже, новий семестр в академії Невермор і Венздей — новоявлена зірка, яка врятувала навчальний заклад для вигнанців від знищення, стає об'єктом обожнювання для студентів, що зовсім її не тішить.

Сімейка Аддамс у повному складі Фото: Netflix

"Мені більше подобалося, коли мене боялися і ненавиділи", — коментує вона гучним голосом підвищений інтерес до власної персони.

"Ти тепер свого роду знаменитість після порятунку школи від демона-паломника", — пояснює місцева "світська левиця" Бьянка (Джой Сандей).

Хто, можливо, забув, демон-прочанин — об'єкт метушні кульмінації першого сезону, якого воскресила вчителька ботаніки з незрозумілою і абсолютною тягою до руйнування — Мерилін Торнхілл. (Крістіна Річчі).

Пізніше глядачі та Венздей опиняються перед новою загрозою — серійним вбивцею з Канзас-Сіті (він колекціонує ляльок).

Ми дізнаємося, що Венздей на канікулах вистежувала Скальпера. Але на порозі нова небезпека для героїні — невідомий ворог, таємничий переслідувач, що з'явився наприкінці першого сезону, який упевнений, що наша могильна героїня має за щось заплатити.

Крім того, Венздей бачить кошмари про загибель своєї сусідки по кімнаті Емми (Енід Мейєрс). А ще, місцевого детектива на смерть заклевали ворони.

Кадр із серіалу "Венздей" Фото: Netflix

Словом, на нас чекає чимало цікавого і загадкового в цих двох частинах другої частини цього довгоочікуваного містичного неподобства, тут ми точно не будемо розчаровані.

Не можна не помітити появу в другій частині нового героя — Баррі Дорта (Стів Бушемі). Звичайно ж, на нас очікує повернення Мортіші Адамс (Кетрін Зета-Джонс). До слова, її тут буде більше.

Стів Бушемі зіграв у серіалі нового директора школи Невермор Фото: Netflix

Гра Дженни Ортеги в другій частині стала ще більш відточеною, достовірною і такою, що залучає. Похмура харизма героїні, здатна налякати зграю воронів, гарантує продовженню не менший успіх, ніж перший сезон.

Загалом і загалом, друга частина виглядає логічним продовженням першої і, в цьому сенсі, ми просто отримуємо все, що очікували. Та ж динаміка, набір загадок і жартів, активність героїв і їхнє смислове наповнення.

"Не підносите мене на п'єдестал, — рекомендує Венздей однокласникам під час своєї почесної промови в академії Невермор. — Єдине, куди я вас приведу — це вниз зі скелі". І хто з цим посперечається?

А перед прем'єрою серіалу Дженна Ортега записала невелике звернення для українців.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, яким вийшов новий фільм про графа Дракулу, знятий Люком Бессоном. Тепер це історія кохання крізь століття.