Это просто кино! Как Трамп научился выдавать поражение за победу — и как он делает это сейчас

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Хотела привычно написать, что пишу для себя — но нет, сейчас нет, как раз для других. Просто хочу порекомендовать посмотреть кино.

Вы же помните, как раз накануне выборов вышел фильм о Трампе. Он очень красноречиво называется "Ученик. История Трампа". Художественный фильм. Очень осторожный в общем фильм, где есть только то, что сто раз подтверждено уже и всем известно, ну или где намеки настолько прозрачны, что к ним не прикопаться. Фильм, который и не думал типа раскрывать что-то новое, он просто повторяет всем известные истории. Впрочем, Трамп все равно сразу пообещал автору судебный иск, ну ок.

В этом довольно посредственном с художественной стороны и очень осмотрительном со стороны фабулы фильме тем не менее есть все: собственно "учитель" Трампа, одиозный адвокат, ломающий закон о колено, человек, выросший на "охоте на ведьм" и произволе того времени, и сам Трамп, одновременно безумно энергичный и беспомощно-жалкий, но очень хороший ученик: настолько хороший, что предает и бросает своего учителя, все как тот учил. В общем мы здесь, на другой стороне света, уже и забыли, что такое маккартизм, а эта темная вода не прекращала тексты под землей, в почве американской политики — и вот наконец вышла наружу, просто с другим внешним врагом, чем тогда, в 1950-е. А еще в фильме есть три урока от "учителя", которые Трамп явно усвоил. Они все супер, но один прям про вчерашние переговоры: никогда не признавай своего поражения. Если ты проиграл — все равно говори всем, что ты победил. Так ты всегда будешь побеждать.

Как по мне, это гениально и сразу исчерпывающе объясняет все: и вчерашние "переговоры", и дальнейшие комментарии, и то, что еще будет — а будет еще много всего, я так думаю.

Надеюсь, эта простая максима, пересказанная в плохом кино, поможет вам найти верную точку зрения на весь треш, несущийся из США сейчас.

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