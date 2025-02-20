Це просто кіно! Як Трамп навчився видавати поразку за перемогу - і як він робить це зараз

Related video

Хотіла звично написати, що пишу для себе — але ж ні, зараз ні, якраз для інших. Просто хочу порекомендувати подивитись кіно.

Ви ж памʼятаєте, якраз напередодні виборов вийшов фільм про Трампа. Він дуже красномовно називається "Учень. Історія Трампа". Художній фільм. Дуже обережний загалом фільм, де є тікі те, що сто разів підтверджено вже і всім відомо, ну або де натяки настільки прозорі, що до них не прикопатися. Фільм, який і не думав типу розкривати щось нове, він просто повторює всім відомі історії. Втім, Трамп все одно одразу пообіцяв автору судовий позов, ну ок.

В цьому досить посередньому з художнього боку і дуже обачливому з боку фабули фільмі тим не менш є все: власне "вчитель" Трампа, одіозний адвокат, що ламає закон об коліно, людина, яка виросла на "полюванні на відьом" і свавіллі того часу, і сам Трамп, водночас шалено енергійний і безпорадно-жалюгідний, але дуже гарний учень: настільки гарний, що зраджує і кидає свого вчителя, все як той вчив. Загалом ми тут, на іншому боці світу, вже й забули, що таке маккартизм, а ця темна вода не припиняла тексти під землею, в грунті американської політики — і ось нарешті вийшла назовні, просто з іншим зовнішнім ворогом, ніж тоді, в 1950-ті. А ще в фільмі є три уроки від "вчителя", які Трамп вочевидь засвоїв. Вони всі супер, але один прям про вчорашні перемовини: ніколи не визнавай своєї поразки. Якщо ти програв — все одно кажи всім, що ти переміг. Так ти завжди будеш перемагати.

Як на мене, це геніально та одразу вичерпно пояснює все: і вчорашні "перемовини", і подальші коментарі, і те, що ще буде — а буде ще багатенько всього, я так думаю.

Сподіваюсь, ця проста максима, переказана в поганенькому кіно, допоможе вам знайти вірну точку зору на весь треш, що несеться із США зараз.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо