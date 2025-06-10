Украина — лишь шаг: РФ хочет отправить "зеленых человечков" в страну НАТО, — немецкая разведка

Немецкая разведка выяснила, что война в Украине для РФ является лишь шагом к расширению конфронтации с Западом. Кремль может отправить "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы проверить решимость стран-членов Североатлантического альянса (НАТО).

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Об этом сказал руководитель Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль в интервью подкасту Table Media, передает Reuters 10 июня.

По словам Каля, его ведомство имеет четкие данные о том, что по мнению российских чиновников закрепленные в статье 5 договора НАТО обязательства стран-членов по коллективной обороне утратили практическую силу.

"Мы полностью уверены, и у нас есть разведывательные данные, которые это подтверждают, что Украина — это лишь шаг на пути на запад", — сказал глава немецкой разведки, не уточняя источники этой информации.

Угроза нападения РФ на НАТО: Кремль готовит "зеленых человечков"

Он добавил, что это не будет означать наступление на запад российских танков, однако Москва планирует испытать обещания Альянса по коллективной обороне. По его данным, Кремль намерен начать небольшие конфронтации, которые не превратятся в большое военное столкновение. Для этого россияне могут использовать "зеленых человечков" в форме без опознавательных знаков или в гражданской одежде, как они делали в 2014 году во время оккупации Крыма.

"Им не нужно для этого отправлять армии танков. Достаточно отправить маленьких "зеленых человечков" в Эстонию, чтобы защитить якобы угнетенные русские меньшинства", — пояснил Каль.

При этом глава разведки Германии не уточнил, какие именно российские чиновники имеют такие взгляды.

Кроме того, Каль сообщил что американская разведка воспринимает российскую угрозу так же серьезно, как и европейские страны-члены НАТО.

Напомним, в опубликованном 9 июня интервью премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что президент РФ Владимир Путин не нападет на НАТО, потому что "русские слишком слабы для этого".

Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог 30 мая говорил, что президент Дональд Трамп готов пообещать Владимиру Путину, что не будет расширять НАТО на восток, если российский диктатор выдвинет такое условие для завершения войны.