Україна — лише крок: РФ хоче відправити "зелених чоловічків" до країни НАТО, — німецька розвідка

Німецька розвідка з'ясувала, що війна в Україні для РФ є лише кроком до розширення конфронтації із Заходом. Кремль може відправити "зелених чоловічків" до Естонії, щоб перевірити рішучість країн-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Related video

Про це сказав керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль в інтерв'ю подкасту Table Media, передає Reuters 10 червня.

За словами Каля, його відомство має чіткі дані про те, що, на думку російських чиновників, закріплені в статті 5 договору НАТО зобов'язання країн-членів щодо колективної оборони втратили практичну силу.

"Ми цілком впевнені, і в нас є розвідувальні дані, які це підтверджують, що Україна — це лише крок на шляху на захід", — сказав голова німецької розвідки, не уточнюючи джерела цієї інформації.

Загроза нападу РФ на НАТО: Кремль готує "зелених чоловічків"

Він додав, що це не означатиме наступ на захід російських танків, проте Москва планує випробувати обіцянки Альянсу щодо колективної оборони. За його даними, Кремль має намір розпочати невеликі конфронтації, які не перетворяться на велике військове зіткнення. Для цього росіяни можуть використати "зелених чоловічків" у формі без розпізнавальних знаків чи в цивільному одязі, як вони робили у 2014 році під час окупації Криму.

"Їм не потрібно для цього відправляти армії танків. Достатньо відправити маленьких "зелених чоловічків" до Естонії, щоб захистити нібито пригноблені російські меншини", — пояснив Каль.

Водночас голова розвідки Німеччини не уточнив, які саме російські чиновники мають такі погляди.

Крім того, Каль повідомив, що американська розвідка сприймає російську загрозу так само серйозно, як і європейські країни-члени НАТО.

Нагадаємо, в опублікованому 9 червня інтерв'ю прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що президент РФ Володимир Путін не нападе на НАТО, бо "росіяни занадто слабкі для цього".

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог 30 травня говорив, що президент Дональд Трамп готовий пообіцяти Володимиру Путіну, що не буде розширювати НАТО на схід, якщо російський диктатор висуне таку умову для завершення війни.